চিত্র-বিচিত্র

জার্মানদের পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চোখে চোখ পড়ার অভ্যাস যা অস্ট্রেলীয়দের অচেনা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ জার্মান পাবলিক পরিবহনে এক সাধারণ অভ্যাস- আরোপহীনভাবে অন্য যাত্রীর দিকে দীর্ঘক্ষণ চোখ রাখা- যা অস্ট্রেলীয় পর্যটকদের কাছে “কেঁপে ওঠার” মতো অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে।

বিবরণে জানা যায়, একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিও তাতে দেখায় এক জার্মান নাগরিক একটি বাসে বোঝাচ্ছে—তিনি সাধারণভাবে অন্য যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, চোখ সরান না। অস্ট্রেলীয় পর্যটকরা তা অস্বস্তিকর বলছেন, কেউ কেউ বলছেন “এটা যেন আমাদের বন্ধ্যাত্বের সীমা ভেঙে গেছে।” ভিডিওতে অন্যান্য বিষয়ও উঠে এসেছে- যেমন জার্মানরা রিক্লিং মাছ রাখতে দেওয়া, বিছানায় মাদুর সরাসরি রাখা, এদের মধ্যে অংশবিশেষ।

এক দেশের “নিয়মিত” বা “সাধারণ” আচরণ অন্য দেশের মানুষের কাছে আজব অনুভূতি তৈরি করতে পারে। সাধারণ পরিবহন ব্যবহারের মাঝেই একটি সাংস্কৃতিক বিস্ময় লুকিয়ে থাকতে পারে।

একবার ভাবুন- “এক ট্রামযাত্রায় চোখ ভীড়ে পড়ে থাকা আপনার জন্য বন্ধুত্বের সংকেত না, বরং নিরীক্ষণের মুহূর্ত।” সূত্র: Daily Telegraph

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

