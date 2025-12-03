রাস্তায় ফেলে যাওয়া এক নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিলো একদল কুকুর!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভোরের আলো ফুটার আগেই, শীতের রাতের শেষ প্রহরে নিস্তব্ধ এক সময়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নদীপারে অবস্থিত নবদ্বীপ শহরটায় সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিল। ঠিক সেই সময়টাতে এক নবজাতককে পড়ে থাকতে দেখা গেল রেলওয়ে কর্মীদের কলোনির বাথরুমের বাইরের ঠাণ্ডা মাটিতে। তাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটি কুকুর।
টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, গত সোমবার ভোরবেলা নবদ্বীপের একটি বাড়ির টয়লেটের বাইরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা এক নবজাতক শিশুকে পাহারা দিয়ে রক্ষা করেছে একদল বেওয়ারিশ কুকুর।
কুকুরগুলো ওই সময় একেবারে নিখুঁত একটি বৃত্ত তৈরি করে নবজাতকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘেউ ঘেউ নয়, ছোটাছুটি নয়, শুধু নীরব এক প্রহরা। তারপর স্থানীয় এক মহিলা ভোরে শিশুটিকে উদ্ধার করার পর কুকুরগুলো ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
স্থানীয় বাসিন্দা শুক্লা মণ্ডল সবার পূর্বে কুকুরবেষ্টিত শিশুটিকে দেখেন। তিনি বলেন যে, ‘ঘুম ভেঙে আমরা যা দেখেছিলাম, তাতে এখনও যেনো শরীর শিউরে ওঠে।’
তিনি আরও বলেন, ‘কুকুরগুলো কোনো রকম রাগী ছিল না। তারা যেনো একধরনের সতর্কতায় দাঁড়িয়ে ছিল। যেনো বুঝতে পারছিলো এই বাচ্চাটা বাঁচার জন্য লড়ছে।’
আরেক বাসিন্দা সুভাষ পাল ভোরের একটু আগে শোনা ক্ষীণ কান্নার কথাও স্মরণ করলেন।
তিনি বলেন, ‘ভেবেছিলাম আশপাশের কোনো বাড়িতে অসুস্থ বাচ্চা রয়েছে। কখনও কল্পনা করিনি বাইরে মাটিতে এক নবজাতক পড়ে রয়েছে, তার চারপাশে কুকুররা পাহারা দিচ্ছে। তারা ঠিক প্রহরীর মতোই আচরণ করছিলো।’
শুক্লা জানিয়েছেন, অবশেষে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলে কুকুরগুলো তখন নীরবে তাদের পাহারার বৃত্ত শিথিল করে। তিনি নিজের ওড়না দিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরেন ও প্রতিবেশীদের ডাকেন। তড়িঘড়ি করে শিশুটিকে প্রথমে স্থানীয় মহেশগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে সেখান থেকে শিশুটিকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
পরে চিকিৎসকরা জানান, শিশুটির শরীরে কোনো রকম আঘাত নেই। মাথার রক্ত জন্মদাগ থেকেই হওয়া সম্ভব ও সবকিছু দেখে মনে হয়েছে, জন্মের পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের ধারণা, কলোনিরই কেও রাতের আঁধারে শিশুটিকে সেখানে রেখে গেছেন।
নবদ্বীপ থানার পুলিশ এবং চাইল্ড হেল্প কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে ও শিশুটির দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবু প্রশাসনিক তৎপরতার আড়ালে শহরের মানুষের চোখে লেগে রয়েছে ওই রাতের দৃশ্য। প্রশিক্ষণহীন, অবহেলিত ওই কুকুরগুলো অদ্ভুত এক মানবিকতা দেখিয়েছে।
স্থানীয় এক রেলকর্মী বলেন, ‘এরা সেই কুকুর, যাদের নিয়ে আমরা সব সময় অভিযোগ করি। তবে তারা সেইসব মানুষের চেয়ে বেশি মানবতা দেখিয়েছে, যে মানুষ এই শিশুটিকে ফেলে রেখে গেছে।’
