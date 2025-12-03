The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

ঈশ্বরদীতে ৮ কুকুরছানা হত্যা: সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করলেন তারকারা

অভিযুক্ত নিশি খাতুনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে ঈশ্বরদী থানা পুলিশ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ঈশ্বরদীতে ৮টি কুকুরছানাকে বস্তাবন্দি করে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যার ঘটনায় স্যোশাল মিডিয়ায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এমন হত্যাকাণ্ড যিনি ঘটিয়েছেন তার সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শোবিজ তারকারাও।

ঈশ্বরদীতে ৮ কুকুরছানা হত্যা: সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করলেন তারকারা 1

মর্মান্তিক ঘটনাটি নজরে এসেছে প্রাণিপ্রেমী জয়া আহসানকেও। খবরটি শোনার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

অভিনেত্রী জয়া আহসান নিজের ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন যে, ‌‘ঈশ্বরদীতে ৮টি কুকুরের বাচ্চাকে মেরে ফেললো নির্দয়, নিষ্ঠুর, মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ! ওই খুনির কঠোরতম শাস্তি চাই।’

জয়া আহসানের এই পোস্টে অনেকেই তার প্রতিবাদের সঙ্গে একাত্মতাও প্রকাশ করেছেন। এমনকি প্রাণী নির্যাতন আইনের কার্যকারিতা আরও কঠোর করার দাবিও তুলছেন।

গত সোমবার ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনের সামনে এমন একটি নির্মম ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সপ্তাহখানেক পূর্বে ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদের সরকারি কোয়ার্টারে থাকা ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তার বাসার আঙিনায় একটি মা কুকুর ৮টি ছানার জন্ম দেয়।

সোমবার হঠাৎ মা কুকুরটিকে ছোটাছুটি এবং কাঁদতে দেখে স্থানীয়রা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, ওই ছানাগুলোকে পুকুরে ফেলে হত্যা করা হয়েছে!

শুধু জয়া আহসানই নয়, বিনোদন অঙ্গনের আরও কয়েকজন তারকাও এমন ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

অভিনেত্রী সাবিলা নূরও এই ঘটনায় ‘প্রাণিকুল’–এর একটি দীর্ঘ পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, ‘এটি হৃদয়বিদারক। এই নিষ্ঠুরতার অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি হওয়া উচিত।’

বিষয়টি নাড়িয়ে দিয়েছে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবের হৃদয়ও। প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন যে, ‘সকালে খবরটা দেখার পর হতে আমি স্বাভাবিক হতে পারছি না।’

কুকুরছানাগুলো হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচার চেয়ে অভিনেতা নিলয় আলমগীর একটি পোস্ট দেন নিজের ফেসবুককে। নিলয় লিখেছেন, ‘ঈশ্বরদীতে ৮টি কুকুরের বাচ্চা বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মা কুকুরটি মৃত বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটাবার আপনারা চিন্তা করে দেখুন তো, বস্তার ভেতরে বাচ্চাগুলো পানির মধ্যে কেমন করছিল, বাঁচার জন্য কতো চেষ্টায় না করছিল, কতোটা কষ্ট পেয়ে বাচ্চাগুলো মারা গেছে।’

নিলয় আরও লেখেন যে, ‘এখন মা কুকুরটার কতোটা কষ্ট হচ্ছে। মা কুকুরটার বুকের দুধ খাওয়াতে না পারলে ব্যথা শুরু হবে, হয়তো মা কুকুরটাও মারা যাবে বুকের দুধ কোনো বাচ্চাকে খাওয়াতে না পারলে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য খুনির সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’

অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান লিখেছেন যে, ‘ঈশ্বরদীতে ৮টি কুকুরের বাচ্চাকে কীভাবে একজন মহিলা পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করতে পারলেন! এমন জঘন্য অপরাধের জন্য তার সর্বোচ্চ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো অমানবিক মানুষ এই ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।’

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৮টি কুকুরছানাকে বস্তাবন্দি করে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যায় অভিযুক্ত নিশি খাতুনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে ঈশ্বরদী থানা পুলিশ। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১টায় ভাড়াবাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিনোদন

বিনোদন

বিনোদন

বিনোদন

বিনোদন

বিনোদন

