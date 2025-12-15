দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গাজর একটি অত্যন্ত পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ সবজি, যা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয়। উজ্জ্বল কমলা রঙের এই সবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইবার।
নিয়মিত গাজর খেলে শরীরের নানা উপকার হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। চলুন জেনে নেওয়া যাক গাজর আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে।
গাজরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকার হলো দৃষ্টিশক্তি উন্নত করা। এতে রয়েছে বিটা-ক্যারোটিন, যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন–এ-তে রূপান্তরিত হয়। ভিটামিন–এ চোখের রেটিনার স্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যারা রাতকানা বা চোখের শুষ্কতায় ভুগেন, তাদের জন্য গাজর অত্যন্ত উপকারী। নিয়মিত গাজর খেলে চোখের শক্তি বাড়ে এবং বয়সজনিত দৃষ্টিশক্তির সমস্যাও কমে।
গাজর হৃদ্স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। এতে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পাশাপাশি এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তনালীর ক্ষতি প্রতিরোধ করে এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে। ফলে হৃদ্রোগ, হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। যারা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, তাদের খাদ্যতালিকায় গাজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।
হজমশক্তি বাড়াতে গাজরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গাজরে রয়েছে প্রচুর খাদ্য-আঁশ, যা অন্ত্র পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। যারা হজমে গন্ডগোল বা গ্যাসের সমস্যায় ভোগেন, তারা নিয়মিত গাজর খেলে উপকার পাবেন। এটি পাকস্থলীর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখে।
গাজর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। এতে ভিটামিন–সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং বিভিন্ন ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট রয়েছে, যা শরীরকে সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়। শীতকালে সর্দি-কাশি প্রতিরোধে গাজর উপকারী। শিশু-বয়স্ক সবার জন্য এটি একটি শক্তিবর্ধক সবজি।
এ ছাড়াও গাজর ত্বক ও চুলের জন্যও অসাধারণ উপকারী। ভিটামিন–এ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের রুক্ষতা কমায়, ব্রণ প্রতিরোধ করে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। গাজরের রস ত্বকের বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে। চুলেও এর প্রভাব রয়েছে- গাজর খেলে চুলের গোড়া মজবুত হয়।
গাজরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে মুক্ত মৌলের ক্ষতিকর প্রভাব কমায়, যা ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে ফুসফুস, পেটে ও অন্ত্রে ক্যানসারের বিরুদ্ধে গাজর প্রতিরোধমূলক ভূমিকা রাখতে পারে।
গাজর একটি সুপারফুড। সালাদ, রান্না বা রস- যেভাবেই খাওয়া হোক, এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় গাজর রাখলে শরীর থাকবে সক্রিয়, শক্তিশালী এবং রোগমুক্ত।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org