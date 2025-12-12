The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

এবার বাজারে মানুষ ধোয়ার মেশিন আনলো জাপান!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ জাপানের একটি সংস্থা মানুষ ধোয়ার একটি বিশেষ ওয়াশিং মেশিন তৈরি করেছে বলে সংবাদ মাধ্যম সূত্রে এক খবরে জানা গেছে।

জামাকাপড় ধোয়ার মতোই এবার মানুষও এই মেশিনটিতে ধোয়া যাবে। ওসাকায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে প্রথমবার এটি প্রদর্শিত হয় এবং বর্তমানে জাপানের বাজারে বিক্রি শুরু হয়েছে।

জাপান টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, আপাতত ৫০টি মেশিন তৈরি করা হবে। এর দাম পড়বে প্রায় ৩ লাখ ৮৫ হাজার মার্কিন ডলার।

ইতিমধ্যেই ওসাকার একটি হোটেল এই যন্ত্র কিনেছে অতিথিদের জন্য ও আমেরিকার একটি রিসোর্ট সংস্থাও আগ্রহ দেখিয়েছে।

সংস্থা ‘সায়েন্স’ জানিয়েছে যে, মেশিনের ভেতরে থাকা ক্যাপসুলে প্রবেশ করে ঢাকনা বন্ধ করলে ধোয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটি জামাকাপড়ের মতো ঘোরানো কিংবা কাঁচাকাচি করবে না। বরং ধোয়ার মতো ছোট ছোট জলকণা ও মাইক্রো-বুদবুদ ব্যবহার করে পুরো শরীর পরিষ্কার এবং সতেজ রাখবে।

মেশিনে থাকা সেন্সর হৃদস্পন্দন ও অন্যান্য শারীরিক মানদণ্ড পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে ব্যবহারকারীর নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়। ধোয়ার সময় হালকা সঙ্গীত বাজবে ও মনকে শান্ত করতে ভিডিও কিংবা ছবি প্রদর্শন করা হবে। ধোয়ার পর শরীর শুকানো হবে, যে কারণে গোসলের পর গা মোছার ঝামেলাও থাকবে না।

উল্লেখ্য, ১৯৭০-এর দশকে ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে প্রথমবার এই ধরনের একটি ধারণা প্রদর্শিত হয়। সেই সময়ের ধারণা হতেই ভবিষ্যতে মানুষ ধোয়ার যন্ত্র তৈরি করার স্বপ্ন দেখেন সায়েন্স সংস্থার বর্তমান কর্মকর্তারা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

