জাতীয়

হাদিকে গুলি করা দুজনকে ‘শনাক্তের’ দাবি করেছে ফ্যাক্টচেক প্রতিষ্ঠান দ্য ডিসেন্ট

হাদির মাথায় গুলি পাওয়া যায়নি- তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেছে: ঢামেক পরিচালক

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদিকে গুলি করা দুই যুবক হাদির সঙ্গেই জনসংযোগ কর্মসূচিতে মাস্ক পরা অবস্থায় অংশ নিয়েছিলেন- এমন দাবি করেছে ফ্যাক্টচেক প্রতিষ্ঠান দ্য ডিসেন্ট।

হাদিকে গুলি করা দুজনকে ‘শনাক্তের’ দাবি করেছে ফ্যাক্টচেক প্রতিষ্ঠান দ্য ডিসেন্ট 1

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) তাদের ফেসবুক আইডিতে প্রকাশিত এক পোস্টে বলা হয় যে, হামলাকারী দুই যুবকের সঙ্গে জনসংযোগে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের পোশাক, জুতা, চশমার মিলও পাওয়া গেছে। পোস্টে সেই তুলনামূলক ছবি প্রকাশ করা হয়। তবে এ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হামলাকারীদের শনাক্ত কিংবা গ্রেফতারের বিষয়ে কোনো তথ্যই দেয়নি।

পোস্টে দ্য ডিস্টেন্ট বলছে যে, ‘পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজ ও ওসমান হাদির জনসংযোগ টিমের কাছ থেকে প্রাপ্ত দু’টি ছবি বিশ্লেষণ করে দ্য ডিসেন্ট নিশ্চিত হয়েছে যে, বাইক থেকে গুলি ছোড়া দুই ব্যক্তি আজ (শুক্রবার) দুপুরে মতিঝিল ওয়াপদা মাদ্রাসা (জামিআ দারুল উলুম মতিঝিল) এলাকায় হাদির সঙ্গে মাস্ক পরা অবস্থায় জনসংযোগে অংশ নেন।’

‘গুলিকারী দুইজনের মধ্যে একজনের গায়ে কালো পাঞ্জাবি, কালো মাস্ক, গলায় চাদর ও পরনে আকাশি রঙের প্যান্ট ছিল। অপরজনের গায়ে কালো ব্লেজার, কালো মাস্ক, চোখে চশমা, পায়ে চামড়া রঙের জুতাও ছিল। হামলাকারী দুই বাইক আরোহীর পোশাকের সঙ্গে জনসংযোগে অংশ নেওয়া ওই দুই ব্যক্তির পোশাকও মিলে যায়।’

দ্য ডিসেন্ট আরও জানায় যে, ‘গুলিকারীদের চিহ্নিত করতে আজকের জনসংযোগের আরও ছবি এবং ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টাও করা হচ্ছে। নতুন আপডেট পেলেই জানানো হবে।’

হাদির মাথায় গুলি পাওয়া যায়নি- তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেছে: ঢামেক পরিচালক

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মাথার ভেতরে অস্ত্রোপচারে কোনো গুলি পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় তিনি এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, ওসমান হাদির অস্ত্রোপচার প্রায় শেষের দিকে। তবে তার মাথার ভেতরে গুলি পাওয়া যায়নি। সার্জনরা জানিয়েছেন যে, গুলি মাথা হতে বের হয়ে গেছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে জানানো হয়, তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর রাজধানীর বিজয়নগরে সামনে ওসমান হাদি রিক্সায় যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হন। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

জানেন কি?

গুলি করে বুলডোজার দিয়ে ফিলিস্তিনিদের মাটিচাপা দিয়েছে…

এআই এবার ডায়াবেটিস শনাক্ত করবে!

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org


