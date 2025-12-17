The Dhaka Times
ইউরোপের সবচেয়ে আজব মিউজিয়ামগুলো প্রকাশ পেলো

পেনিস মিউজিয়াম, সিক্রেট সিউয়ার টানেল আর ফুটো ব্যাঙ-ডায়োরামার রাজ্য

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ইউরোপের মধ্যে রয়েছে এমন মিউজিয়াম যা সাধারণ দর্শনার্থীর চোখে আজব বলেই মনে হয়। easyJet এক জরিপে ২,০০০ ব্রিটিশ নাগরিককে প্রশ্ন করে এই তালিকা তৈরি করেছে।

তালিকার শীর্ষে রয়েছে Icelandic Phallological Museum, যেখানে ১০০+ স্তন্যপ্রায়ী প্রজাতির ৩০০ টিরও বেশি পেনিস সংগ্রহে রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে প্যারিসের সিউয়ার মিউজিয়াম, যেখানে সিটি সিউয়ার সিস্টেম ঘুরে দেখা যায়। ক্রোয়েশিয়ার ‘ফ্রগিগল্যান্ড’ নামক মিউজিয়ামে ৫০০+ ট্যাক্সিডার্মি ব্যাঙ মানব-আকৃতিতে সাজানো আছে।

সাধারণভাবে মিউজিয়াম মানে পুরনো ছবি বা শিল্পকর্ম- তবে এখানে মিউজিয়াম হয়ে উঠেছে ‘অদ্ভুত জ্বালাপোকা’ পর্যায়ে। দর্শকরা হয়তো হাঁটছেন ‘আসলে আমি কোথায়?’ ভাবনায়। সূত্র: The Sun

