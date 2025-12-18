The Dhaka Times
বছরের অন্যতম সেরা সিনেমা ‘ট্রেন ড্রিমস’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ‘ট্রেন ড্রিমস’ সিনেমার গল্পে জীবন এবং মৃত্যু পাশাপাশি হাঁটে- ঠিক যেমন রেললাইন। যা একদিকে উন্নয়নের প্রতীক, অপরদিকে ধ্বংসের চিহ্নও বটে।

বিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিস্তৃত হওয়া রেললাইন যেমন মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, ঠিক তেমনি শতাব্দীপ্রাচীন বন কেটে প্রকৃতির চেহারাও যেনো বদলে দিয়েছে।

‘ট্রেন ড্রিমস’ তৈরি হয়েছে ডেনিস জনসনের একই নামে উপন্যাসিকা অবলম্বনে। পরিচালক ক্লিন্ট বেন্টলি এবং সহচিত্রনাট্যকার গ্রেগ কুয়েদার এক সাধারণ মানুষের জীবনকে তুলে ধরেছেন অসাধারণ এক ভঙ্গিতে। এমন এক মানুষ, যে মনে করে তার অস্তিত্ব অপরাধবোধ এবং অতীতের আঘাতে আবদ্ধ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত এই চরিত্রের চিত্রায়ণ প্রকৃতপক্ষে মানুষ এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে এক গভীর অনুসন্ধান। নির্মাতা বলতে চেয়েছেন, ‘আমরা যেমন মাটির সঙ্গে যুক্ত, তেমনি যুক্ত তাদের সঙ্গেও, যারা আমাদের পূর্বে এই পৃথিবীতে হেঁটে গেছেন।’

সিনেমার শুরুর দৃশ্যগুলো স্বপ্ন ও স্মৃতির মতো- আগুনের গন্ধ, বাতাসের স্যাঁতসেঁতে ভাব যেনো দর্শকরা নিজের শরীরেই টের পান। ট্র্যাকের পাশেই দেখা যায় নানা মানুষের গল্প। প্রধান চরিত্র কাঠুরে রবার্ট গ্রেইনিয়ার (জোয়েল এজারটন)। নীরব, সংযত মানুষটি রেলশ্রমিক- গাছ কাটে, রেলপথ বসায়, সেতু তৈরি করে; যেনো মাসের পর মাস ঘরছাড়া হয়ে কাজ করে যায়। তার গল্পের বড় অংশই শোনা যায় বর্ণনার মাধ্যমে, এতে কণ্ঠ দিয়েছেন উইল প্যাটন। তার কণ্ঠ একইসঙ্গে শান্ত এবং গভীর, যেনো নীরব রবার্টের মনের ভাষা দর্শকের কানে পৌঁছে দেয়।

এই সিনেমায় অসাধারণ পারফরম্যান্স দিয়েছেন অভিনয়শিল্পীরা। কাঠুরে রবার্টের চরিত্রে ক্যারিয়ারসেরা অভিনয়ও করেছেন জোয়েল এজারটন। নিঃশব্দ, সংযত এক মানুষ, যাকে অসাধারণ গভীরতায় ফুটিয়েও তুলেছেন তিনি। প্রায় ভবঘুরে জীবনে অভ্যস্ত মানুষটির ভেতরে লুকিয়ে থাকে এক তীব্র, অথচ অব্যক্ত আবেগ, যা চরিত্রটিকে নিঃশব্দে প্রকাশ করে। তার অনুভূতি যেনো সেই গাছ, যা জঙ্গলে পড়ে যায় তবে শব্দ হয় না।

‘ট্রেন ড্রিমস’ কেবল সিনেমায় নয়, ক্রমাগত বাণিজ্যিক সিনেমা ও অ্যালগরিদমময় ওটিটি দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে ওঠা দর্শকের জন্য যেনো এক ভিজ্যুয়াল উপহার। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিনেমাটি যে কাওকে মুগ্ধ করে রাখবে, প্রকৃতি ও মানুষের আশ্চর্য মেলবন্ধন ছুঁয়ে যাবে বারবার।

ক্লিন্ট বেন্টলি পরিচালনায় এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন জোয়েল এজারটন, ফেলিসিটি জোন্স, কেরি কন্ডন, উইলিয়াম এইচ মেসি। নেটফ্লিক্স এ স্ট্রিমিং হওয়া এই সিনেমাটির দৈর্ঘ্য ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

