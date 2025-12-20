The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

দক্ষিণ ও বলিউড দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই সমান সাফল্য শ্রদ্ধা দাসের

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শ্রদ্ধা দাস। বাঙালি কন্যা। বেড়ে ওঠা মুম্বাইয়ে। দক্ষিণ এবং বলিউড- দুই ইন্ডাস্ট্রিতে সমান সাফল্যের সঙ্গেই কাজ করছেন অভিনেত্রী শ্রদ্ধা দাস।

সম্প্রতি ওয়েব সিরিজ ‘সার্চ: নয়না দ্য মার্ডার কেস’-এ দুরন্ত অভিনয়ে নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন এই অভিনেত্রী। মুম্বাইয়ের এক তারকা হোটেলে এই অভিনেত্রীর নতুন কাজ, ক্যারিয়ার এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানান প্রথম আলোর মুম্বাই প্রতিনিধি দেবারতি ভট্টাচার্যকে।

আইএমডিবির জনপ্রিয় সেলিব্রেটির তালিকায় শীর্ষস্থানে অবস্থান ও ‘সার্চ: নয়না দ্য মার্ডার কেস’ সিরিজের সাফল্য- সব মিলিয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত শ্রদ্ধা দাস। অভিনয় সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘এতো বছর ধরে নানা ভাষায় কাজ করেছি। ৬টি ভাষায় অভিনয় করেছি। তাই এই স্বীকৃতি, প্রশংসা ও ভালোবাসা- সবকিছুই উপভোগ করছি।’

সৃজনশীলতার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও সফল ‘সার্চ: নয়না দ্য মার্ডার কেস’। আলাপের শুরুতেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, কঙ্কণা সেন শর্মার মতো অভিনেত্রী ও রোহন সিপ্পির মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে বিশেষ এক আনন্দের। সিরিজে তাঁর চরিত্র নিয়ে দর্শকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তাঁকে যেনো আরও উচ্ছ্বসিত করেছে।

সাফল্য উদ্‌যাপন সম্পর্কে হালকা হেসে শ্রদ্ধা বলেন, ‘সিরিজ মুক্তির পর হতেই কাজ ও ইন্টারভিউ নিয়ে ব্যস্ততা বেড়েছে। উদ্‌যাপনের সময়ই পাইনি। তবে সবকিছুর জন্য স্রষ্টার কাছে আমি সত্যিই চিরকৃতজ্ঞ।’

অভিনয়ে আসার পথে পরিবারের সমর্থন সম্পর্কে শ্রদ্ধা বলেছেন, ‘আমার বাবা খুব “কুল”। তবে অন্য বাঙালি পরিবারের মতো তাঁরাও চাইতেন আমি পড়াশোনাতেই মন দিই। বাবা-মা চেয়েছিলেন যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হই। তবে আমি গণসংযোগ এবং সাংবাদিকতা নিয়ে পড়েছি। পাশাপাশি গান শিখেছি।’

শ্রদ্ধার একটি মিউজিক অ্যালবামের ফটোশুট দেখে কিংবদন্তি দেব আনন্দ তাঁকে একটি সিনেমাতে অভিনয়ের কথা ভেবেছিলেন। তবে সিনেমাটি হয়নি। -প্রথম আলো অনলাইন অবলম্বনে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

রোনালদোকে দেখা যাবে হলিউডের সিনেমায়?

কনার নতুন গান ‘মেহেন্দি’তে নোরার নাচ

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

