The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

আমলকি আমাদের শরীরের কী কী উপকার করে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আমলকি একটি অত্যন্ত পরিচিত এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর ফল। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় যুগ যুগ ধরে আমলকির ব্যবহার হয়ে আসছে।

আমলকি আমাদের শরীরের কী কী উপকার করে 1

স্বাদে টক হলেও এর স্বাস্থ্যগুণ অসাধারণ। ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ এই ফল মানবদেহের নানা উপকারে আসে।

আমলকির সবচেয়ে বড় গুণ হলো এতে থাকা উচ্চমাত্রার ভিটামিন-সি। একটি আমলকিতে কমলার তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ভিটামিন-সি থাকে। এই ভিটামিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিয়মিত আমলকি খেলে সর্দি-কাশি, জ্বর এবং নানা সংক্রমণ থেকে শরীর সহজেই সুরক্ষিত থাকে।

হজমশক্তি উন্নত করতেও আমলকি বেশ কার্যকর। এতে থাকা প্রাকৃতিক ফাইবার ও উপকারী অ্যাসিড হজম প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে। গ্যাস্ট্রিক, অম্বল, বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা কমাতে আমলকির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যারা নিয়মিত পেটের সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য আমলকি একটি সহজ এবং প্রাকৃতিক সমাধান হতে পারে।

ত্বক এবং চুলের যত্নে আমলকির অবদান অনস্বীকার্য। আমলকির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না। নিয়মিত আমলকি খেলে ত্বক উজ্জ্বল থাকে, ব্রণ ও দাগ কমে। একই সঙ্গে চুলের গোড়া মজবুত হয়, চুল পড়া কমে এবং অকালপক্বতা রোধে সহায়তা করে।

হৃদ্‌স্বাস্থ্যের জন্যও আমলকি উপকারী। এটি রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে হৃদ্‌রোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রেও আমলকি উপকারী, কারণ এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

এছাড়া আমলকি লিভারকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে আমলকি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতেও এই ফল উপকারী বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

আমলকি একটি সহজলভ্য কিন্তু অত্যন্ত উপকারী ফল। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় আমলকি রাখা হলে শরীর সুস্থ, সতেজ এবং রোগমুক্ত রাখা সম্ভব। তবে অতিরিক্ত না খেয়ে পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

গাজর আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

পাতা কপি আমাদের কি কি উপকার করে

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

