

সকালে ভিজা চুল বাঁধলে কী ক্ষতি হতে পারে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সকালে তাড়াহুড়োর কারণে অনেকেই গোসলের পরই ভেজা চুল ভালোভাবে না শুকিয়েই বেঁধে ফেলেন। এটি অভ্যাসে পরিণত হলেও চুল ও মাথার ত্বকের জন্য এই অভ্যাস মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়।

সকালে ভিজা চুল বাঁধলে কী ক্ষতি হতে পারে 1

ভেজা চুল বাঁধলে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অস্বস্তি ও চুলের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই প্রতিবেদনে সকালে ভেজা চুল বাঁধার সম্ভাব্য ক্ষতি ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ভেজা চুল বাঁধলে মাথার ত্বকে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। ভেজা ও আর্দ্র পরিবেশ ছত্রাক বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত অনুকূল। দীর্ঘ সময় চুল বাঁধা থাকলে মাথার ত্বক ঠিকমতো শুকাতে পারে না, ফলে খুশকি, চুলকানি ও ফাঙ্গাল ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অনেক সময় এর ফলে দুর্গন্ধও হতে পারে, যা সামাজিকভাবে বিব্রতকর।

ভেজা চুল খুব দুর্বল অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় চুল বাঁধলে চুলের গোড়া ও ডগায় অতিরিক্ত চাপ পড়ে। নিয়মিত ভেজা চুল বাঁধার ফলে চুল ভেঙে যাওয়া, চুল পড়া বৃদ্ধি এবং ডগা ফাটা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে টাইট করে চুল বাঁধলে ‘ট্র্যাকশন অ্যালোপেসিয়া’ নামের এক ধরনের চুল পড়ার সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

ভেজা চুল বাঁধলে মাথাব্যথা ও ঘাড়ব্যথার মতো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভেজা চুল থেকে ঠান্ডা বাতাস মাথার ভেতরে প্রবেশ করলে স্নায়ুতে প্রভাব পড়ে এবং অনেকের ক্ষেত্রে সকালে বা দিনের মাঝামাঝি মাথাব্যথা শুরু হয়। ঠান্ডা আবহাওয়ায় এই সমস্যা আরও তীব্র হতে পারে।

ভেজা চুল বাঁধলে চুলের স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হতে পারে। চুল ভেজা অবস্থায় বাঁধা থাকলে শুকানোর সময় চুল অস্বাভাবিকভাবে ভাঁজ পড়ে যায়। এতে চুল রুক্ষ ও প্রাণহীন দেখায়, চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা কমে যায় এবং স্টাইল ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই ক্ষতিগুলো এড়াতে কিছু সহজ করণীয় মেনে চলা প্রয়োজন। গোসলের পর নরম তোয়ালে দিয়ে আলতোভাবে চুলের পানি মুছে নেওয়া উচিত। সম্ভব হলে কিছু সময় চুল খোলা রেখে বাতাসে শুকাতে দেওয়া ভালো। খুব তাড়াহুড়ো থাকলে হালকা তাপমাত্রায় হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অতিরিক্ত গরম বাতাস এড়িয়ে চলতে হবে। চুল পুরোপুরি না শুকানো পর্যন্ত টাইট করে বাঁধা উচিত নয়; প্রয়োজনে ঢিলেঢালা করে বাঁধা যেতে পারে।

সকালে ভেজা চুল বাঁধা সাময়িকভাবে সুবিধাজনক মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি চুল এবং মাথার ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। সামান্য সচেতনতা এবং সঠিক অভ্যাস গড়ে তুললে এই সমস্যা সহজেই এড়ানো সম্ভব।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

অনিয়ন্ত্রিত ক্যাফেইন গ্রহণে শরীরের যে ক্ষতি হয়

হজমের গোলমাল কমাতে সকালে এই অভ্যাসগুলো করতে হবে

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

