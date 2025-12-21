শীতে শরীর ক্লান্ত ও দুর্বল হলে কী করবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শীতের এই মৌসুমে অনেকেই অস্বাভাবিক ক্লান্তি, দুর্বলতা ও কর্মক্ষমতা হ্রাসের অভিযোগ করেন। তাপমাত্রা কমে গেলে শরীরের বিপাকক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন ও হরমোন নিঃসরণে পরিবর্তন আসে- যার প্রভাব পড়ে দৈনন্দিন শক্তি ও মানসিক সতেজতায়।
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, শীতকালে সূর্যালোকের স্বল্পতা, শারীরিক কার্যকলাপ কমে যাওয়া এবং খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন শরীরকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে। এই প্রতিবেদনে শীতে শরীর দুর্বল লাগার কারণ এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত করণীয় তুলে ধরা হলো।
সূর্যালোকের ঘাটতি ভিটামিন–ডি ঘাটতির ঝুঁকি বাড়ায়। ভিটামিন–ডি পেশিশক্তি, হাড়ের স্বাস্থ্য ও ইমিউন ফাংশনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। গবেষণায় প্রমাণিত, ভিটামিন–ডি কমে গেলে অবসাদ, পেশী ব্যথা ও দুর্বলতা বাড়তে পারে। তাই প্রতিদিন অন্তত ১৫–২০ মিনিট সকালের নরম রোদে থাকা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে ভিটামিন–ডি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ উপকারী।
শীতে পানিশূন্যতা একটি নীরব কারণ। ঠান্ডায় তৃষ্ণা কম লাগে বলে অনেকে কম পানি পান করেন, কিন্তু শরীর তখনও তরল হারাতে থাকে। পানিশূন্যতা রক্তচাপ কমাতে পারে এবং ক্লান্তি বাড়ায়। গবেষণা বলছে, পর্যাপ্ত পানি পান শক্তি ও মনোযোগ বজায় রাখতে সহায়ক। শীতে কুসুম গরম পানি, স্যুপ ও হারবাল চা পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শীতে অনেক সময় শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া হয়, কিন্তু প্রোটিন, আয়রন ও বি-কমপ্লেক্স ভিটামিনের ঘাটতি দেখা দেয়। আয়রন ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়া দুর্বলতার অন্যতম কারণ। গবেষণাভিত্তিক সুপারিশ অনুযায়ী ডিম, মাছ, ডাল, শাকসবজি, বাদাম ও মৌসুমি ফল খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত।
শারীরিক কার্যকলাপ কমে যাওয়াও ক্লান্তির কারণ। ঠান্ডার কারণে মানুষ কম হাঁটে বা ব্যায়াম করে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, হালকা ব্যায়াম ও নিয়মিত হাঁটা রক্তসঞ্চালন বাড়ায়, এন্ডরফিন নিঃসরণ করে এবং শক্তি বৃদ্ধি করে। শীতে প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হালকা ব্যায়াম উপকারী।
ঘুমের গুণগত মান শীতকালে বিঘ্নিত হতে পারে। রাত দীর্ঘ হওয়ায় ঘুমের সময় অনিয়মিত হলে শরীর ঠিকমতো বিশ্রাম পায় না। নিয়মিত ঘুমের সময়সূচি ও আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।
তবে যদি দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট বা ওজন কমার মতো উপসর্গ থাকে, তাহলে তা থাইরয়েড সমস্যা, ডায়াবেটিস বা অন্যান্য রোগের লক্ষণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।
শীতে ক্লান্তি এবং দুর্বলতা এড়াতে সূর্যালোক, সুষম খাদ্য, পর্যাপ্ত পানি, নিয়মিত ব্যায়াম ও ভালো ঘুম- এই ৫টি বিষয়ের সমন্বিত যত্নই গবেষণাভিত্তিক ও কার্যকর সমাধান।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
