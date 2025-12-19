প্রথম আলো–ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ: শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে ব্যাপক সহিংসতা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। একদল হামলাকারী ঢাকার কারওয়ানবাজারে অবস্থিত দৈনিক প্রথম আলো এবং দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই দুটি গণমাধ্যমের অফিসে ব্যাপক অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে সরেজমিনে দেখা যায় যে, প্রথম আলোর ৪তলা ভবনটি পুরোপুরিই পুড়ে গেছে। কয়েকটি স্থান থেকে তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছিল। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটকে কাজ করতে দেখা যায়। ভবনটিতে প্রথম আলোর প্রকাশনাসহ কয়েকটি বিভাগের কার্যালয় ছিল।
হামলাকারীদের দেওয়া আগুনে ডেইলি স্টারের ভবনের নিচতলা এবং দোতলা পুড়ে যায়। ভেতরে ব্যাপক ভাঙচুরের চিহ্নও দেখা গেছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় বিভিন্ন জিনিসপত্র। শুক্রবার সকালে ডেইলি স্টারের সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি দেখা যায়।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে দু’টি শীর্ষ গণমাধ্যমের কার্যালয়ে হামলার সময় ভেতরে থাকা সংবাদকর্মীরাও আটকা পড়েন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ক্রেনের মাধ্যমে তাদের উদ্ধার করেন ও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। হামলার সময় অফিসের ভেতরে লুটতরাজের ঘটনা ঘটে।
ঘটনাস্থলে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীর গেলে তাকেও হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এরপরে সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। তবে শুক্রবার সকালে প্রথম আলোর সামনে র্যাব এবং পুলিশের উপস্থিতি দেখা গেলেও সেনা সদস্যদের দেখা যায়নি।
প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ গণমাধ্যমকে জানান, হামলায় তাদের অফিসের বিদ্যুৎ সংযোগসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে অনলাইন পোর্টালেও আপাতত সংবাদ প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়েছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হামলার কারণে প্রথম আলোর প্রকাশনা স্থগিত রাখতে হয়েছে বলে জানান তিনি। “পুরো ঘটনায় আমরা খুবই মর্মাহত। সাংবাদিকতার জন্য এটি একটি বড় ধরনের আঘাত,” বলেছেন তিনি।
ডেইলি স্টারের কর্মীরা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা ভবনের প্রায় সব তলায় ভাঙচুর চালিয়ে ক্যামেরা, হার্ডড্রাইভসহ মূল্যবান সরঞ্জামাদি লুট করে নিয়ে গেছে। একজন কর্মী আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন যে, তার সারা জীবনের কাজ এবং স্মৃতি ওই ডিভাইসগুলোতেই সংরক্ষিত ছিল।
এদিকে রাত একটার দিকে ধানমন্ডিতে অবস্থিত সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের ভবনেও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ঘটনার পর ছায়ানট ফেসবুকে এক ঘোষণায় ‘ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তন’-সহ সব কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে।
এর পাশাপাশি ধানমন্ডি-৩২-এ অবস্থিত শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে আবারও ভাঙচুর এবং আগুন দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। শুক্রবার সকালে বাড়িটির অবশিষ্ট দেওয়াল ভাঙার দৃশ্য টেলিভিশনের লাইভ সম্প্রচার করা হয়।
চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়লে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, পরে রাত ২টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এছাড়াও চট্টগ্রামে সাবেক মেয়র মহিউদ্দিনের বাসায় আগুন দেওয়া হয় ও রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে।
সারারাতের সহিংসতার পর ইনকিলাব মঞ্চ তাদের ফেসবুক পেইজে এক বার্তায় ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের নিন্দা জানিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টার অভিযোগ তুলেছে।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে দুস্কৃতিকারীদের কঠোর হস্তে দমনের আহ্বান জানিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান ধৈর্য এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পরিস্থিতি শান্ত রাখার অনুরোধ করেন।
হাদির স্মরণে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক
এদিকে হাদির মরদেহ আজ সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা পৌঁছাবে বলে জানা গেছে। আগামীকাল বাদ জোহর সংসদ ভবনের সামনে মানিকমিয়া এভিনিউকে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
আজ (শুক্রবার) মসজিদে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল (শনিবার) এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org