লাইফস্টাইল

সুস্থ, সচেতন ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের রূপরেখা কেমন হতে পারে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ লাইফস্টাইল বা জীবনযাপন পদ্ধতি মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাস, চিন্তাধারা এবং আচরণের সমষ্টি। আমরা কীভাবে খাবার খাই, কতটা কাজ করি, কীভাবে বিশ্রাম নিই, মানসিক চাপ সামলাই ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলি- সবকিছু মিলেই গড়ে ওঠে আমাদের লাইফস্টাইল।

সুস্থ, সচেতন ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের রূপরেখা কেমন হতে পারে 1

আধুনিক যুগে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি এবং নগরজীবনের ব্যস্ততায় লাইফস্টাইলের ধরন দ্রুত বদলাচ্ছে, যা সরাসরি প্রভাব ফেলছে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে।

একটি স্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইলের প্রথম শর্ত হলো সুষম খাদ্যাভ্যাস। প্রতিদিনের খাবারে শাকসবজি, ফলমূল, প্রোটিন ও পর্যাপ্ত পানি থাকা জরুরি। অতিরিক্ত ফাস্টফুড, ভাজাপোড়া ও চিনিযুক্ত খাবার দীর্ঘমেয়াদে স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। সচেতন খাদ্যাভ্যাস কেবল রোগ প্রতিরোধই নয়, কর্মক্ষমতাও বাড়ায়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা, হালকা ব্যায়াম বা খেলাধুলা শরীরকে সক্রিয় রাখে। যারা দীর্ঘ সময় বসে কাজ করেন, তাদের জন্য নিয়মিত নড়াচড়া করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। শারীরিক চর্চা মানসিক চাপ কমায়, ঘুমের মান উন্নত করে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

মানসিক স্বাস্থ্য একটি সুস্থ লাইফস্টাইলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজের চাপ, আর্থিক দুশ্চিন্তা বা সামাজিক প্রতিযোগিতায় অনেকেই মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সময়মতো বিশ্রাম, পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, প্রিয় শখে যুক্ত থাকা মানসিক প্রশান্তি দেয়। প্রয়োজন হলে কাউন্সেলিং বা বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়াও সচেতনতার পরিচয়।

বর্তমান সময়ে ডিজিটাল লাইফস্টাইল আমাদের জীবনের বড় অংশ দখল করেছে। স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন যোগাযোগ সহজ করেছে, তেমনি অতিরিক্ত ব্যবহার চোখের সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত ও মনোযোগ কমার কারণ হতে পারে। তাই স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ, নির্দিষ্ট সময়ে ফোন ব্যবহার এবং ডিজিটাল ডিটক্সের অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ লাইফস্টাইলের জন্য সময় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজ ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে জীবনে অস্থিরতা তৈরি হয়। প্রতিদিনের কাজের তালিকা করা, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং নিজেকে সময় দেওয়া—এসব অভ্যাস জীবনকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করে।

মানুষের লাইফস্টাইল কোনো একদিনে বদলায় না; এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সচেতন সিদ্ধান্ত এবং অভ্যাসের মাধ্যমে। সুস্থ শরীর, শান্ত মন এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি—এই তিনের সমন্বয়েই একটি সুন্দর লাইফস্টাইল সম্ভব। আজকের এই ছোট্ট পরিবর্তনই হতে পারে আগামীর সুস্থ জীবনের ভিত্তি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

