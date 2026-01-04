The Dhaka Times
স্বাস্থ্য কথা

আপেল স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ স্বাস্থ্যসম্মত ফলের মধ্যে আপেল একটি অত্যন্ত পরিচিত ও পুষ্টিকর ফল। সহজলভ্য এই ফলটি শিশু থেকে বয়স্ক- সব বয়সের মানুষের জন্যই উপকারী।

আপেল স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে 1

কথায় আছে, “দিনে একটি আপেল ডাক্তার দূরে রাখে”- এই প্রবাদটির পেছনেও রয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। নিয়মিত আপেল খেলে শরীর সুস্থ ও সক্রিয় থাকে।

আপেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যআঁশ বা ফাইবার, বিশেষ করে পেকটিন। এই ফাইবার হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। পেকটিন অন্ত্রের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া কমিয়ে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়ায়, ফলে হজমতন্ত্র সুস্থ থাকে। পাশাপাশি এটি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়ক, যা হৃদযন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপেল ভিটামিন–সি ও বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস। ভিটামিন–সি শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ও পলিফেনল শরীরের কোষকে ফ্রি র‌্যাডিক্যালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। ফলে বার্ধক্যের প্রভাব ধীর হয় এবং ক্যানসারসহ কিছু দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কমতে পারে।

এই ফলটিতে পটাশিয়াম থাকায় এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত আপেল খেলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। একই সঙ্গে আপেল হৃদযন্ত্রের রক্তনালিকে সুস্থ রাখে এবং রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক করে।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও আপেল উপকারী একটি ফল। এতে প্রাকৃতিক চিনি থাকলেও এর গ্লাইসেমিক সূচক তুলনামূলক কম, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়ায় না। ফাইবার শর্করার শোষণ ধীরে করে, যা রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

আপেল ওজন নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে। এতে ক্যালরি কম কিন্তু পুষ্টিগুণ বেশি হওয়ায় দীর্ঘ সময় পেট ভরা অনুভূতি দেয়। যারা ওজন কমাতে চান, তাদের জন্য আপেল একটি আদর্শ ফল। পাশাপাশি এটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতেও সাহায্য করে, কারণ আপেলের বড় অংশই পানি।

সব মিলিয়ে বলা যায়, আপেল একটি সম্পূর্ণ পুষ্টিকর ফল। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় নিয়মিত আপেল রাখলে শরীর থাকবে সুস্থ, হৃদযন্ত্র হবে শক্তিশালী এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়বে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

