The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

স্বাস্থ্য কথা

ফুলকপি স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি একটি জনপ্রিয় ও পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি। স্বাদে হালকা এবং সহজপাচ্য এই সবজিটি বিভিন্নভাবে রান্না করে খাওয়া যায়। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় ফুলকপি রাখলে শরীরের জন্য নানা উপকার পাওয়া যায়।

ফুলকপি স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে 1

ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন–সি রয়েছে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শীতের সময় সর্দি-কাশি ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করতে ফুলকপি সহায়ক। এছাড়া এতে থাকা ভিটামিন–কে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ভূমিকা রাখে।

এই সবজিতে রয়েছে ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স, বিশেষ করে ফলেট। ফলেট নতুন কোষ ও রক্তকণিকা তৈরিতে সহায়তা করে, যা গর্ভবতী নারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এটি স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে এবং মানসিক ক্লান্তি কমাতে ভূমিকা রাখে।

ফুলকপি খাদ্যআঁশ বা ফাইবারে সমৃদ্ধ। এতে থাকা ফাইবার হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে। নিয়মিত ফুলকপি খেলে অন্ত্র পরিষ্কার থাকে এবং পেটের নানা সমস্যা কমে। ফাইবার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, যা হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

এই সবজিতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিক্যাল যেমন গ্লুকোসিনোলেট ও সালফোরাফেন। এসব উপাদান শরীরের কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে কোলন ও স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে ফুলকপির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ফুলকপি ক্যালরি ও কার্বোহাইড্রেট কম হওয়ায় ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক একটি সবজি। যারা ডায়েট বা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য এটি আদর্শ খাবার। একই সঙ্গে এতে পানি ও খনিজ উপাদান থাকায় শরীর হাইড্রেটেড থাকে।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও ফুলকপি উপকারী, কারণ এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কম গ্লাইসেমিক সূচক থাকায় এটি নিরাপদভাবে খাদ্যতালিকায় রাখা যায়।

ফুলকপি একটি পুষ্টিগুণে ভরপুর সবজি। সুষম খাদ্যের অংশ হিসেবে নিয়মিত ফুলকপি খেলে শরীর সুস্থ, শক্তিশালী এবং রোগ প্রতিরোধে সক্ষম থাকে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

তিল স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

কাঁচা মরিচ স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে জেনে নিন

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
স্বাস্থ্য কথা

ব্রকোলি নাকি ফুলকপি পুষ্টিগুণের দৌড়ে এগিয়ে কোন সব্জি?

স্বাস্থ্য কথা

চীনা বাদামের কয়েকটি স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নিন

Loading...
More Stories

কমলা লেবুর গুণাগুণ জেনে নিন

অতিরিক্ত শব্দদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যে কী প্রভাব ফেলতে পারে

বাতাসে ধুলাবালি বাড়লে ফুসফুস কেনো বেশি ঝুঁকিতে পড়ে

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali