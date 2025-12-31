The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

স্বাস্থ্য কথা

আঙুরের স্বাস্থ্যগুণ জানলে আপনিও বিস্মিত হবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ স্বাদে মিষ্টি এবং রসালো আঙুর একটি জনপ্রিয় ফল। ছোট আকারের এই ফলটির ভেতর লুকিয়ে আছে অসংখ্য পুষ্টিগুণ, যা আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। নিয়মিত আঙুর খেলে শুধু শক্তিই পাওয়া যায় না, বরং নানা রোগ প্রতিরোধেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আঙুরের স্বাস্থ্যগুণ জানলে আপনিও বিস্মিত হবেন 2

আঙুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিশেষ করে রেসভেরাট্রল এবং ফ্ল্যাভোনয়েড। এসব উপাদান শরীরের কোষকে ফ্রি র‌্যাডিক্যালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং বার্ধক্যের প্রভাব ধীর করতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, রেসভেরাট্রল হৃদযন্ত্রের রক্তনালিকে সুরক্ষিত রাখে এবং হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এই ফলটিতে ভিটামিন–সি ও ভিটামিন–কে রয়েছে। ভিটামিন–সি শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং সর্দি-কাশি ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ভিটামিন–কে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া আঙুরে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক, যা হৃদস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

আঙুরে প্রচুর পানি ও প্রাকৃতিক চিনি থাকায় এটি শরীরকে দ্রুত শক্তি জোগায়। ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করলে আঙুর খেলে শরীর সতেজ হয়। একই সঙ্গে এতে থাকা পানি শরীর হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে, বিশেষ করে গরমের দিনে।

এই ফলের খাদ্যআঁশ বা ফাইবার হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। নিয়মিত আঙুর খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমে এবং অন্ত্র পরিষ্কার থাকে। ফাইবার রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, ফলে হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে।

আঙুর চোখ এবং ত্বকের জন্যও উপকারী। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যা কমাতে ভূমিকা রাখে। ত্বকের ক্ষেত্রে আঙুর ত্বককে উজ্জ্বল রাখে এবং বলিরেখা পড়া ধীর করে।

ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে আঙুর পরিমিত পরিমাণে খাওয়া ভালো। যদিও এতে প্রাকৃতিক চিনি রয়েছে, তবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে।

আঙুর একটি পুষ্টিগুণে ভরপুর ফল। নিয়মিত এবং পরিমিতভাবে আঙুর খেলে শরীর থাকবে সুস্থ, সতেজ ও রোগ প্রতিরোধে সক্ষম।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

কাঁচা মরিচ স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে জেনে নিন

স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি বেশি উপকারী আঙুর না কিশমিশ

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

স্বাস্থ্য কথা

দৃষ্টিশক্তি রক্ষায় উপকারী আঙ্গুর

স্বাস্থ্য কথা

চীনা বাদামের কয়েকটি স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নিন

কমলা লেবুর গুণাগুণ জেনে নিন

অতিরিক্ত শব্দদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যে কী প্রভাব ফেলতে পারে

বাতাসে ধুলাবালি বাড়লে ফুসফুস কেনো বেশি ঝুঁকিতে পড়ে

