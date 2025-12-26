আকস্মিক আর্থিক ‘স্টান্ট’: ৩০ বছরের মার্কিন ট্রেজারি বন্ড বিশ্বে ২০২৫ সালের “সারপ্রাইজ অ্যাসেট”!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সাল আর্থিক বাজার বিশ্লেষকদের জন্য ছিল বিভিন্ন ভাঁজ ও অস্থিরতার বছর এবং তাতে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ছিল ৩০ বছরের মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের আচরণ।
আর্থিক বাজারে সাধারণত ঝুঁকি বাড়লে বিনিয়োগকারীরা “নিরাপদ আশ্রয়” হিসেবে ট্রেজারি বন্ডে যায়- কিন্তু ২০২৫ সালে এটি এমনভাবে উঠে দাঁড়ায় যা বহু অর্থনীতিবিদের চোখে বিশাল বিস্ময়সূচক ঘটনা।
অর্থনীতিবিদদের মতে, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বন্ডটি ছিল “সারপ্রাইজ অ্যাসেট অফ দ্য ইয়ার”. অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা বরাবরের মতো স্টক, কমোডিটি বা সোনা নয় — বরং এই দীর্ঘমেয়াদি সরকারি বন্ডকে সবচেয়ে কর্মক্ষম ও লাভজনক নিরাপদ শুল্ক মনে করেছে।
বিশ্বাস করার মতো ঘটনা:
যেখানে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি, প্রযুক্তি ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে- সেখানে ট্রেজারির নিরাপত্তা ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।
গ্লোবাল বাজারে দামি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটগুলোর পরিবর্তে সবচেয়ে স্থিতিশীল ও লাভজনক জায়গা ছিল আমেরিকার সরকারী ঋণ। বিনিয়োগকারীরা কম ঝুঁকি নিয়ে সঠিক সময় বড় রিটার্ন পান করার জন্য এটিকে বেছে নিয়েছে।
এই খবরটি কেবল একটি রাষ্ট্রীয় জিনিসপত্রের দাম ওঠা নাও- বরং গ্লোবাল বিনিয়োগ মানসিকতার এক আকস্মিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিরতায় where bonds outperform traditional risk assets- এটি ২০২৫ সালের অন্যতম বিশাল অবাক করা আর্থিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
সাধারণ পরিস্থিতিতে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসেট এগিয়ে থাকে, কিন্তু এবার লম্বা মেয়াদি নিরাপদ ঋণই সবচেয়ে বড় স্টার পারফর্মার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে- যা আর্থিক ইতিহাসে বিরল একটি ঘটনারও ইঙ্গিত দেয়। সূত্র: Reuters
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
Prev Post