অসম্পূর্ণ UFO রহস্য: ২০২৫ সালে ২,০০০+ UFO/UAP দর্শনের বিস্ময়!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে বিশ্বজুড়ে ২,০০০-এর বেশি UFO/UAP (অপরিচিত বিমানের ঘটনা) রিপোর্ট করা হয়েছে- যা গত বছরের গড়ের তুলনায় একটি বিশাল বৃদ্ধি।
এনইউএফওআরসি (National UFO Reporting Center)-এর তথ্য থেকে জানা যায়, মানুষ বিভিন্ন মহাদেশে একাধিক অজানা উড়োজাহাজ, আকাশচর প্রবল আলো ও রহস্যময় গতিবিধি দেখতে পেয়েছে।
এই UFO/UAP-সমূহের ঘটনার তালিকায় ছিল
রাতের আকাশে অদ্ভুত আলো ও গঠনের অচেনা বিমানের মত বস্তু দেখা। অনেক লোক ভিডিও ও ছবি নিলেও সরকারি কর্মকর্তারা তাতে এখনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি।
UFO/UAP নিয়ে গবেষণা ও গণমাধ্যম আলোচনা যেমন বাড়ছে, তেমনি সাধারণ মানুষের বিশ্বাসও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন যে, UFO/UAP রিপোর্টগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে লোকে সহজেই প্রতিবেদন করছে, সামাজিক মিডিয়া সহজে ছবি বা ভিডিও শেয়ার হচ্ছে, এবং সরকারি UFO পর্যবেক্ষণ ও স্বীকৃতি বদলাচ্ছে।
কেনো এটি আশ্চর্যজনক?
UFO/UAP-এর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলে এবং এমন বড় পরিমাণ দর্শন হওয়া বিশ্বজুড়ে কৌতূহল, সন্দেহ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং মানব মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এটি বছরের অন্যতম বিস্ময়কর, রহস্যময় ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। সূত্র: Medium
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
