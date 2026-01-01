The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

জানা অজানা

নিককি মিনাজের সাংঘাতিক আচরণ: রাজনৈতিক সমর্থনে আকস্মিক ঘোষণা

Erika Kirk, left, and Nicki Minaj speak during Turning Point USA's AmericaFest 2025, Sunday, Dec. 21, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Jon Cherry)

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্ব বিখ্যাত র‌্যাপ ও পপ সাংস্কৃতিক তারকা নিককি মিনাজ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কনজারভেটিভ রাজনৈতিক ইভেন্টে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়ে উচ্চাভিলাষী মন্তব্য করে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

নিককি মিনাজের সাংঘাতিক আচরণ: রাজনৈতিক সমর্থনে আকস্মিক ঘোষণা 1

সাংবাদিক ও সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে দেখা গেছে, নিককি মিনাজ সংরক্ষিত রাজনৈতিক ইভেন্টে এসে সরকারি নেতাদের প্রশংসা ও সমর্থন করেছেন, যা তাঁর ফ্যান বা সাধারন শিল্পী ভক্তদের কাছে অতীতের অবস্থানের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত বার্তা ছিল।

এই ধরনের আচরণ, যেখানে একটি জনপ্রিয় পপ তারকা রাজনৈতিকভাবে মূল ধারা পরিবর্তন করে, তা সাধারণত ঘটে না; ফলে বিশেষ করে তরুণ ও ভক্তদের মধ্যে বিভক্তি ও আশ্চর্যতা তৈরি হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলেন, এটি বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন বা মনোভাবে একটি আকস্মিক ও বিরল প্রভাব ফেলেছে।

সাধারণ শো-স্টেজ পারফরম্যান্সের বাইরে উঠে এসে এই ধরনের মহাজাতিক রাজনৈতিক মন্তব্য বিরল এবং বিস্ময়করও বটে, বিশেষত যখন একজন শিল্পী তাঁর সংগীত ক্যারিয়ার কিংবা ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে রাজনৈতিক বার্তা দেন। সূত্র: AP News

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

Loading...
More Stories

সিডনি’র বন্ডি বিচে ভয়াবহ টেরর হামলা

বিজ্ঞানীদের বিস্ময়জনক খোঁজ: মহাকাশ থেকে প্রতি ৪৪ মিনিটে…

বিশ্বের সবচেয়ে বিরল এবং অভূতপূর্ব চুরির ঘটনা!

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali