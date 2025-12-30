The Dhaka Times
জানা অজানা

বিজ্ঞানীদের বিস্ময়জনক খোঁজ: মহাকাশ থেকে প্রতি ৪৪ মিনিটে অদ্ভুত সংকেত পৃথিবীর দিকে!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সালের মধ্যে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা এমন এক রহস্যঘেরা ঘটনা শনাক্ত করেছেন যা বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানকল্যাণকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

বিজ্ঞানীদের বিস্ময়জনক খোঁজ: মহাকাশ থেকে প্রতি ৪৪ মিনিটে অদ্ভুত সংকেত পৃথিবীর দিকে! 1

মহাকাশের অজানা উৎস থেকে পৃথিবীর দিকে প্রতি ৪৪ মিনিটে এক বার অদ্ভুত রেডিও সংকেত পাঠানো হচ্ছে। এই সংকেতটি প্রতিবার দুই মিনিট ধরে টানা আসছে, যা ঐতিহ্যগত কোনো known astronomical radio source-এর মতো নয়।

গবেষকরা প্রথমের দিকে মনে করেছিলেন, এটি কোনো মানবসৃষ্ট উপগ্রহ বা যোগাযোগ সিস্টেম থেকে আসছে; কিন্তু পর্যবেক্ষণের পর দেখা গেছে, সংকেত আসলে দূর মহাকাশ থেকে এসেছে এবং তার প্যাটার্ন অদ্ভুতভাবে নিয়মিত- প্রায় নির্দিষ্ট সময়পর্বে বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী দল এখন পর্যন্ত এটি একটি অজানা প্রাকৃতিক astronomical phenomenon, একটি এমন exotic neutron star বা pulsar-এর activity, বা এমনকি কিছু বাইরের আলোকসঞ্চালন দ্বারা সৃষ্ট interference-এর ফল হতে পারে বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু এর সঠিক প্রকৃতি এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

বিশ্বের গবেষণা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলো এই সংকেতের উৎস ও প্রকৃতির সন্ধানে তৎপর। তারা এটিকে স্ট্রেঞ্জ রেডিও সংকেতের সম্ভাব্য নতুন শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে- যা যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে এর ফলে মানবজাতি মহাকাশের কিছু নতুন রহস্য উদঘাটন করতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে এমন পুনরাবৃত্তি ও নিয়মিত অদ্ভুত সংকেতের অস্তিত্ব পুরো মহাকাশ বিজ্ঞানের ফ্রেমওয়ার্ককেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, কারণ সাধারণভাবে known cosmic radio sources-এর সংকেতগুলোর সময়চক্র বা প্যাটার্ন এত নিয়মিত বা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

এই সংবাদটি আশ্চর্যজনক কারণ এটি এক নতুন ধরনের cosmic rhythm বা signal burst এর ইঙ্গিত দিচ্ছে- যা পারে মহাকাশের অপরিচিত শক্তি, exotic astronomical object বা এমনকি অস্পষ্ট প্রাকৃতিক process-এর উদ্ভব ঘটাচ্ছে। এই রেডিও সংকেতের সন্ধান এখন বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞান ও মহাকাশ অনুসন্ধান সম্প্রদায়ের জন্য এক বিরল ও উত্তেজনাপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূত্র: The Daily Ittefaq

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

মহাকাশের রহস্য: আন্তঃনক্ষত্রীয় ধূমকেতুর নিকটতম ক্রসিং

বিজ্ঞানীরা গাছের মধ্যে বিরল খনিজ তৈরির উপযোগী মোনাজাইট খুঁজে…

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

