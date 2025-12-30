The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

বিনোদন

ঢালিউডের আলোচিত কয়েকটি সিনেমা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সাল শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। শুরু হয়েছে সারাবছরের নানা পর্যালোচনা। এবার সেই বাতাস লেগেছে ঢালিউডে। আজ আলোচনা করা হবে ঢালিউডের আলোচিত কয়েকটি সিনেমা সম্পর্কে।

ঢালিউডের আলোচিত কয়েকটি সিনেমা 1

বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বছর ঢালিউডে মুক্তি পেয়েছে প্রায় ৪৫টি সিনেমা। তবে বছর জুড়ে দর্শক আলোচনায় ছিল মাত্র কয়েকটি সিনেমা।

২০২৫ সালে রোজার ঈদ ও কোরবানির ঈদ মিলে সর্বমোট ১২টি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিলো। দুই ঈদ ছাড়াও সারাবছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় প্রায় ৪ ডজন সিনেমা।

এইসব সিনেমার মধ্যে দর্শকমহলে সারা বছর আলোচনায় থাকতে দেখা যায় বরবাদ, অন্তরাত্মা, জিন থ্রি, দাগি, জংলি, তাণ্ডব, নীলচক্র ও উৎসবের মতো সিনেমাগুলো। তবে দর্শকপ্রিয়তায় শীর্ষে ছিল মাত্র ৩টি সিনেমা।

বরবাদ

ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খান অভিনীত চলচ্চিত্র ‘বরবাদ’। এ বছর তার অভিনীত আরও দু’টি সিনেমা হলো ‘তাণ্ডব’ এবং ‘অন্তরাত্মা’। এই তিন সিনেমার মধ্যে শাকিব খান অভিনীত সবচেয়ে বেশি আলোচিত সিনেমা হলো ‘বরবাদ’। এই সিনেমার গান থেকে শুরু করে সংলাপ পর্যন্ত জনপ্রিয়তা পায় দর্শক মহলে।

মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করেন কলকাতার ইধিকা পাল। এই সিনেমায় খল চরিত্রে অভিনয় করেন যিশু সেনগুপ্ত। এই সিনেমায় শাকিব খানের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) ‘জিল্লুর’ চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ান কলকাতার অভিনেতা শ্যাম ভট্টাচার্য।

জংলি

নির্মাতা এম রহিমের চলচ্চিত্র ‘জংলি’। এ বছর রোজার ঈদে সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিলো। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ- সব বয়সী দর্শকদের মধ্যেই জনপ্রিয়তা পায় এই সিনেমাটি।

এই সিনেমায় শিশুদের শ্লীলতাহানির বিষয়টিসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষামূলক টপিক ছিল, যা প্রশংসা কুড়ায় সকলের। ‘জংলি’তে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন সিয়াম আহমেদ। এই সিনেমায় সিয়ামের বিপরীতে অভিনয় করেছেন প্রার্থনা ফারদিন দীঘি এবং শবনম বুবলী।

উৎসব

এ বছর কোরবানির ঈদে এক ঝাঁক তারকা নিয়ে মুক্তি পায় ‘উৎসব’ চলচ্চিত্রটি। তানিম নূর পরিচালিত এতে আফসানা মিমি, জাহিদ হাসান ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, অপি করিম, চঞ্চল চৌধুরী ও সাদিয়া আয়মান। এই সিনেমাটি ছিলো একটি ব্যতিক্রমি সিনেমা। সাধারণ দর্শক বিশেষ করে ঘরোয়া পরিবেশে পরিবার নিয়ে অনেকেই এই সিনেমাটি দেখেছেন এবং প্রশংসা করেছেন।

৬ কোটির ক্লাবে ‘তাণ্ডব’

এ বছরের ঈদুল অজহায় মুক্তি পায় রায়হান রাফীর ৭ম সিনেমা ‘তাণ্ডব’। শাকিব খানের সঙ্গে এটি তার দ্বিতীয় কাজ। ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় শাকিব খান ছাড়াও আরও অভিনয় করেন জয়া আহসান, সিয়াম আহমেদ, আফরান নিশো, আফজাল হোসেন, রোজী সিদ্দিকী, সাবিলা নূর, ডা. এজাজ, এফএস নাঈম, ফজলুর রহমান বাবু, কাজী রাকায়েতসহ আরও অনেকেই। এটিও ব্যাপক আলোচিত সিনেমা ছিলো এ বছরে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

জানেন কি?

বিজেপি ছেড়ে এবার তূণমূলে যোগ দিলেন অভিনেত্রী পার্নো মিত্র

মিডিয়া ছেড়ে কোরআন খতম দিয়ে বোরখায় আবৃত মডেল সিমরিন লুবাবা

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিনোদন

২০২৫ সালে চলে যাওয়া বলিউডের কয়েকজন তারকা

বিনোদন

ইউটিউবে বাংলা সিনেমার দুই গানে ১০০ কোটি ভিউয়ের মাইলফলক

বিনোদন

“সহিংস-অস্থির’ এই বাংলাদেশকে আমরা চিনতে চাই না: মিঠুন চক্রবর্তী

বিনোদন

‘হাওয়া’র পর এবার ‘রইদ’ও কী পর্দা কাঁপাবে?

বিনোদন

রোনালদোকে দেখা যাবে হলিউডের সিনেমায়?

বিনোদন

কনার নতুন গান ‘মেহেন্দি’তে নোরার নাচ

Loading...
More Stories

বলিউডের ১২ হাজার কোটির এই বছরের শীর্ষ ১০ সিনেমায় বক্স অফিস…

দক্ষিণ ও বলিউড দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই সমান সাফল্য শ্রদ্ধা দাসের

‘উইকেড: ফর গুড’ শুধুমাত্র ছোটদের নয় বড়দের জন্যও

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali