ঢালিউডের আলোচিত কয়েকটি সিনেমা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সাল শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। শুরু হয়েছে সারাবছরের নানা পর্যালোচনা। এবার সেই বাতাস লেগেছে ঢালিউডে। আজ আলোচনা করা হবে ঢালিউডের আলোচিত কয়েকটি সিনেমা সম্পর্কে।
বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বছর ঢালিউডে মুক্তি পেয়েছে প্রায় ৪৫টি সিনেমা। তবে বছর জুড়ে দর্শক আলোচনায় ছিল মাত্র কয়েকটি সিনেমা।
২০২৫ সালে রোজার ঈদ ও কোরবানির ঈদ মিলে সর্বমোট ১২টি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিলো। দুই ঈদ ছাড়াও সারাবছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় প্রায় ৪ ডজন সিনেমা।
এইসব সিনেমার মধ্যে দর্শকমহলে সারা বছর আলোচনায় থাকতে দেখা যায় বরবাদ, অন্তরাত্মা, জিন থ্রি, দাগি, জংলি, তাণ্ডব, নীলচক্র ও উৎসবের মতো সিনেমাগুলো। তবে দর্শকপ্রিয়তায় শীর্ষে ছিল মাত্র ৩টি সিনেমা।
বরবাদ
ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খান অভিনীত চলচ্চিত্র ‘বরবাদ’। এ বছর তার অভিনীত আরও দু’টি সিনেমা হলো ‘তাণ্ডব’ এবং ‘অন্তরাত্মা’। এই তিন সিনেমার মধ্যে শাকিব খান অভিনীত সবচেয়ে বেশি আলোচিত সিনেমা হলো ‘বরবাদ’। এই সিনেমার গান থেকে শুরু করে সংলাপ পর্যন্ত জনপ্রিয়তা পায় দর্শক মহলে।
মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করেন কলকাতার ইধিকা পাল। এই সিনেমায় খল চরিত্রে অভিনয় করেন যিশু সেনগুপ্ত। এই সিনেমায় শাকিব খানের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) ‘জিল্লুর’ চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ান কলকাতার অভিনেতা শ্যাম ভট্টাচার্য।
জংলি
নির্মাতা এম রহিমের চলচ্চিত্র ‘জংলি’। এ বছর রোজার ঈদে সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিলো। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ- সব বয়সী দর্শকদের মধ্যেই জনপ্রিয়তা পায় এই সিনেমাটি।
এই সিনেমায় শিশুদের শ্লীলতাহানির বিষয়টিসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষামূলক টপিক ছিল, যা প্রশংসা কুড়ায় সকলের। ‘জংলি’তে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন সিয়াম আহমেদ। এই সিনেমায় সিয়ামের বিপরীতে অভিনয় করেছেন প্রার্থনা ফারদিন দীঘি এবং শবনম বুবলী।
উৎসব
এ বছর কোরবানির ঈদে এক ঝাঁক তারকা নিয়ে মুক্তি পায় ‘উৎসব’ চলচ্চিত্রটি। তানিম নূর পরিচালিত এতে আফসানা মিমি, জাহিদ হাসান ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, অপি করিম, চঞ্চল চৌধুরী ও সাদিয়া আয়মান। এই সিনেমাটি ছিলো একটি ব্যতিক্রমি সিনেমা। সাধারণ দর্শক বিশেষ করে ঘরোয়া পরিবেশে পরিবার নিয়ে অনেকেই এই সিনেমাটি দেখেছেন এবং প্রশংসা করেছেন।
৬ কোটির ক্লাবে ‘তাণ্ডব’
এ বছরের ঈদুল অজহায় মুক্তি পায় রায়হান রাফীর ৭ম সিনেমা ‘তাণ্ডব’। শাকিব খানের সঙ্গে এটি তার দ্বিতীয় কাজ। ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় শাকিব খান ছাড়াও আরও অভিনয় করেন জয়া আহসান, সিয়াম আহমেদ, আফরান নিশো, আফজাল হোসেন, রোজী সিদ্দিকী, সাবিলা নূর, ডা. এজাজ, এফএস নাঈম, ফজলুর রহমান বাবু, কাজী রাকায়েতসহ আরও অনেকেই। এটিও ব্যাপক আলোচিত সিনেমা ছিলো এ বছরে।
