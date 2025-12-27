The Dhaka Times
বলিউডের ১২ হাজার কোটির এই বছরের শীর্ষ ১০ সিনেমায় বক্স অফিস রেকর্ড

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বছরজুড়ে বলিউড অর্থাৎ ভারতীয় সিনেমা মানেই ছিল রেকর্ড ও চমক। বিভিন্ন ভাষা এবং ঘরানার মোট ১ হাজার ৫১৯টি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে ২০২৫ সালে। যা মিলিয়ে বক্স অফিসে তুলেছে ১২ হাজার ২৯১ দশমিক ২৭ কোটি রুপির বিশাল অঙ্ক।

বলিউডের ১২ হাজার কোটির এই বছরের শীর্ষ ১০ সিনেমায় বক্স অফিস রেকর্ড 1

তবে এই বিপুল আয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকই হলো- এর বড় একটি অংশ এসেছে হাতে গোনা কয়েকটি সিনেমা হতে। পুরো বছরের মোট আয়ের প্রায় ৪ হাজার কোটি রুপি এসেছে মাত্র ১০টি সিনেমার হাত ধরেই।

অ্যাকশন, পিরিয়ড ড্রামা থেকে শুরু করে রোমান্টিক গল্প- সব মিলিয়ে এই সিনেমাগুলো ২০২৫ সালে ভারতীয় বক্স অফিসে রাজত্ব করেছে। সেই শীর্ষ কয়েকটি সিনেমাকে ঘিরে, যারা ১২ হাজার কোটি রুটি এই বছরে গড়ে দিয়েছে বক্স অফিসের নতুন নতুন রেকর্ড।

‘ধুরন্ধর’

বছরের একদম শেষে এসে বাজিমাত করে আদিত্য ধরের ধুরন্ধর সিনেমা। ডিসেম্বরের ৫ তারিখ মুক্তি পাওয়া এই সিনেমাটিতে রয়েছে পাওয়ার কাস্ট। রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্তের এই সিনেমা মাত্র ১৮ দিনে আয় করেছে ৮৭৬ কোটি রুপি। এর মাধ্যমে পুরো বছর আয়ের দিক থেকে তালিকার শীর্ষে থাকা কানতারা: চ্যাপ্টার ১ এবং ছাবাকে পেছনে ফেলেছে এই সিনেমাটি। সেইসঙ্গে বাগিয়ে নিয়েছে ২০২৫ সালের শীর্ষ আয়কারি হিন্দি ভাষার সিনেমার স্থানও, যা এতোদিন ছিল ‘ছাবা’র দখলেই।

কানতারা: চ্যাপ্টার ১

২০২৫ সালে সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমার তালিকার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কানতারা: চ্যাপ্টার ১। এই সিনেমা নির্মাণ করে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন ঋষভ শেঠি। ১২৫ কোটি রুপির বাজেটের এই সিনেমাটি আয় করেছে প্রায় ৮৫২ কোটি রুপি!

‘ছাবা’

২০২৫ সালের শুরুতেই যে সিনেমা বাজিমাত করেছে, সেই ছাবা রয়েছে শীর্ষ আয়কারি সিনেমার তালিকার মধ্যে তিন নম্বরে। সিনেমাটি মুক্তি পায় এ বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি। প্রধান দুই চরিত্রে ছিলেন ভিকি কৌশল এবং রাশমিকা মান্দানার মতো তারকা। বক্স অফিস হতে আয় করেছে প্রায় ৮০০ কোটি রুপি! সদ্য মুক্তি পাওয়া ধুরন্ধরের কাছে বছরের শীর্ষ আয়কারি হিন্দি সিনেমার স্থান হারিয়েছে এই সিনেমাটি।

‘সাইয়ারা’

তালিকার চার নম্বরে রয়েছে মোহিত সুরির সিনেমা ‘সাইয়ারা। অনেক দিন পর ২০২৫ সালে কোনো রোমান্টিক সিনেমা বক্স অফিসে দাপট দেখিয়েছে, তাও আবার নবাগত দুই অভিনয়শিল্পীকে নিয়েই। সিনেমা তো বটেই, মুক্তির আগে থেকেই ‘সাইয়ারা’র গানগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৪৫ কোটি রুপির সিনেমাটি বক্স অফিস থেকে ৫৭৯ দশমিক ২৩ কোটি রুপি আয় করেছে।

‘কুলি’

রজনীকান্তের সিনেমা মুক্তি পাবে ও বক্স অফিসে ঝড় তুলবে না, তা কী কখনও হয়? লোকেশ কঙ্গরাজের সঙ্গে এবার হাজির হন এই তামিল অভিনেতা। তবে সিনেমাটি বক্স অফিসে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি, বেশির ভাগ সমালোচকও সিনেমাটিকে ‘গড়পড়তা’ হিসেবেই বলেছেন। এরপরও বক্স অফিস থেকে ৫১৪ কোটি রুপি আয় করেছে ৩৫০ কোটি রুপি বাজেটের এই সিনেমাটি।

