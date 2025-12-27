বলিউডের ১২ হাজার কোটির এই বছরের শীর্ষ ১০ সিনেমায় বক্স অফিস রেকর্ড

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বছরজুড়ে বলিউড অর্থাৎ ভারতীয় সিনেমা মানেই ছিল রেকর্ড ও চমক। বিভিন্ন ভাষা এবং ঘরানার মোট ১ হাজার ৫১৯টি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে ২০২৫ সালে। যা মিলিয়ে বক্স অফিসে তুলেছে ১২ হাজার ২৯১ দশমিক ২৭ কোটি রুপির বিশাল অঙ্ক।
তবে এই বিপুল আয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকই হলো- এর বড় একটি অংশ এসেছে হাতে গোনা কয়েকটি সিনেমা হতে। পুরো বছরের মোট আয়ের প্রায় ৪ হাজার কোটি রুপি এসেছে মাত্র ১০টি সিনেমার হাত ধরেই।
অ্যাকশন, পিরিয়ড ড্রামা থেকে শুরু করে রোমান্টিক গল্প- সব মিলিয়ে এই সিনেমাগুলো ২০২৫ সালে ভারতীয় বক্স অফিসে রাজত্ব করেছে। সেই শীর্ষ কয়েকটি সিনেমাকে ঘিরে, যারা ১২ হাজার কোটি রুটি এই বছরে গড়ে দিয়েছে বক্স অফিসের নতুন নতুন রেকর্ড।
‘ধুরন্ধর’
বছরের একদম শেষে এসে বাজিমাত করে আদিত্য ধরের ধুরন্ধর সিনেমা। ডিসেম্বরের ৫ তারিখ মুক্তি পাওয়া এই সিনেমাটিতে রয়েছে পাওয়ার কাস্ট। রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্তের এই সিনেমা মাত্র ১৮ দিনে আয় করেছে ৮৭৬ কোটি রুপি। এর মাধ্যমে পুরো বছর আয়ের দিক থেকে তালিকার শীর্ষে থাকা কানতারা: চ্যাপ্টার ১ এবং ছাবাকে পেছনে ফেলেছে এই সিনেমাটি। সেইসঙ্গে বাগিয়ে নিয়েছে ২০২৫ সালের শীর্ষ আয়কারি হিন্দি ভাষার সিনেমার স্থানও, যা এতোদিন ছিল ‘ছাবা’র দখলেই।
কানতারা: চ্যাপ্টার ১
২০২৫ সালে সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমার তালিকার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কানতারা: চ্যাপ্টার ১। এই সিনেমা নির্মাণ করে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন ঋষভ শেঠি। ১২৫ কোটি রুপির বাজেটের এই সিনেমাটি আয় করেছে প্রায় ৮৫২ কোটি রুপি!
‘ছাবা’
২০২৫ সালের শুরুতেই যে সিনেমা বাজিমাত করেছে, সেই ছাবা রয়েছে শীর্ষ আয়কারি সিনেমার তালিকার মধ্যে তিন নম্বরে। সিনেমাটি মুক্তি পায় এ বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি। প্রধান দুই চরিত্রে ছিলেন ভিকি কৌশল এবং রাশমিকা মান্দানার মতো তারকা। বক্স অফিস হতে আয় করেছে প্রায় ৮০০ কোটি রুপি! সদ্য মুক্তি পাওয়া ধুরন্ধরের কাছে বছরের শীর্ষ আয়কারি হিন্দি সিনেমার স্থান হারিয়েছে এই সিনেমাটি।
‘সাইয়ারা’
তালিকার চার নম্বরে রয়েছে মোহিত সুরির সিনেমা ‘সাইয়ারা। অনেক দিন পর ২০২৫ সালে কোনো রোমান্টিক সিনেমা বক্স অফিসে দাপট দেখিয়েছে, তাও আবার নবাগত দুই অভিনয়শিল্পীকে নিয়েই। সিনেমা তো বটেই, মুক্তির আগে থেকেই ‘সাইয়ারা’র গানগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৪৫ কোটি রুপির সিনেমাটি বক্স অফিস থেকে ৫৭৯ দশমিক ২৩ কোটি রুপি আয় করেছে।
‘কুলি’
রজনীকান্তের সিনেমা মুক্তি পাবে ও বক্স অফিসে ঝড় তুলবে না, তা কী কখনও হয়? লোকেশ কঙ্গরাজের সঙ্গে এবার হাজির হন এই তামিল অভিনেতা। তবে সিনেমাটি বক্স অফিসে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি, বেশির ভাগ সমালোচকও সিনেমাটিকে ‘গড়পড়তা’ হিসেবেই বলেছেন। এরপরও বক্স অফিস থেকে ৫১৪ কোটি রুপি আয় করেছে ৩৫০ কোটি রুপি বাজেটের এই সিনেমাটি।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org