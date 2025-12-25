The Dhaka Times
ইউটিউবে বাংলা সিনেমার দুই গানে ১০০ কোটি ভিউয়ের মাইলফলক

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ইউটিউবে ভিউয়ের রেকর্ড গড়েছে রায়হান রাফী পরিচালিত ‘তুফান’ সিনেমার দুই গান। শাকিব খান অভিনীত এই সিনেমা ‘লাগে উরাধুরা’ এবং ‘দুষ্টু কোকিল’ শিরোনামের দুই গান ইউটিউবে ১ বিলিয়ন অর্থাৎ ১০০ কোটি ভিউয়ের মাইলফলক পার করেছে।

ইউটিউবে বাংলা সিনেমার দুই গানে ১০০ কোটি ভিউয়ের মাইলফলক 1

গত বছরের ২৮ মে ইউটিউবে প্রকাশ পেয়েছিলো ‘তুফান’ সিনেমার প্রথম গান ‘লাগে উরাধুরা’। ‘লাগে উরাধুরা’ গানটির কোরাস অংশটি লেখা শরীফ উদ্দিনের, বাকি গানটি লিখেছেন রাসেল মাহমুদ, সুর এবং সংগীত প্রীতম হাসানের। এতে দ্বৈতভাবে কণ্ঠ দিয়েছেন প্রীতম হাসান এবং দেবশ্রী অন্তরা। চরকি এবং এসবিএফের ইউটিউব চ্যানেল মিলিয়ে এই গানের ভিউ ৪৪ কোটি ৯৫ লাখের বেশি। এর মধ্যে চরকির ইউটিউবে দেখা হয় ৩৩ কোটি ৬৯ লাখ ৪০ হাজারের বেশি ও এসবিএফে ভিউ ছাড়িয়েছে ১১ কোটি ২৬ লাখ ৩১ হাজারেরও বেশি।

গত বছরের ২০ জুন অফিশিয়ালি দু’টি ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পায় এই সিনেমার গান ‘দুষ্টু কোকিল’। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন ঢাকার দিলশাদ নাহার কনা এবং কলকাতার আকাশ সেন। গানটির গীতিকার এবং সুরকার আকাশ সেন। গানটির চিত্রায়ণে দেখা গেছে, একটি পানশালায় এই গানে পারফর্ম করছেন মিমি চক্রবর্তী, তাকে দেখেই প্রেমে পড়ে যান নায়ক শাকিব খান। চরকি এবং এসবিএফের ইউটিউব চ্যানেল মিলিয়ে এই গানের ভিউ ৫০ কোটিরও বেশি। এর মধ্যে চরকির ইউটিউবে গানটি দেখা হয়েছে ৩৯ কোটি ৯১ লাখ ৪৮ হাজার বারেরও বেশি এবং এসবিএফ ইউটিউবে ১৬ কোটি ৪০ লাখ বারেরও বেশি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

