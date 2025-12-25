আজ ২৫ ডিসেম্বর বড় দিন: পালিত হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বড় উৎসব

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আজ শুভ বড়দিন। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের এই বড়দিন।
প্রতিবছরই ২৫ ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালিত হয়ে থাকে। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বৃহত্তম এই ধর্মীয় উৎসব বিশেষ আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হয়। খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট দুই হাজারেরও বেশি বছর পূর্বে এই দিনে বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেন।
ইতিমধ্যেই প্রতিটি গীর্জায় বড়দিন পালনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার পর থেকেই গীর্জায় গীর্জায় রঙ্গিন বাতি দিয়ে সাজানো হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু বড় দিনের অনুষ্ঠানসূচি। রাত ১২টা ১ মিনিটে বিশেষ সভার মাধ্যমে সূচনা হয় বড়দিনের অনুষ্ঠানের। রাজধানীর প্রায় সবগুলো গীর্জাতে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তার জন্য। যাতে করে ধর্মীয় এই আচার-আচরণে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে। বড়দিন উপলক্ষে বাংলাদেশে আজ (বৃহস্পতিবার) সরকারি ছুটি।
সন্ধ্যার পর চার্চে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শুভ বড়দিন উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বড়দিনের প্রধান আকর্ষণ হলো আজ গীর্জায় দু’দফা প্রার্থনা। বড়দিনে শিশুদের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে লাল রংয়ের পোশাক পরিহিত বুড়ো সাস্তাক্লজের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করা। উৎসবের আমেজেই পালিত হচ্ছ খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীও এই অনুষ্ঠান।
বড়দিন উপলক্ষে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের দি ঢাকা টাইমস্ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
