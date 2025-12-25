পূর্বাচল এক জনসমুদ্রে পরিণত: আমরা নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই: তারেক রহমান

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বেলা ৩টা ৫৭ মিনিটে তিনি বক্তব্য শুরু করেন। শুরুতেই বলেন, ‘প্রিয় বাংলাদেশ।’ এই সময় তাঁর সঙ্গে বিএনপির নেতারাও ছিলেন। মঞ্চে উঠে নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়েন তারেক রহমান।
বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, ৭১ এ দেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ২০২৪ সালে তেমন সর্বস্তরের মানুষ, সবাই মিলে এই দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছিল। আজ বাংলাদেশের মানুষ কথা বলার অধিকার ফিরে পেতে চায়। তারা তাদের গণতন্ত্রের অধিকার ফিরে পেতে চায়।
তারেক রহমান আরও বলেন, আমাদের এখন সময় এসেছে সকলে মিলে দেশ গড়ার। এ দেশে পাহাড়ের, সমতলের, মুসলমান, হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই আছে। আমরা এক নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলাদেশে একজন নারী, পুরুষ, শিশু যেই হোক না কেনো নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে, যেনো নিরাপদেই ফিরতে পারে।
শহীদ ওসমান হাদিকে স্মরণ করে তারেক রহমান বলেন, ওসমান হাদি চেয়েছিলেন এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পাক। ৭১ এ যারা শহীদ হয়েছে, ২৪ এ যারা শহীদ হয়েছে তাদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হলে প্রত্যাশিত বাংলাদেশ আমাদের গড়ে তুলতে হবে।
তরুণ প্রজন্মই আগামীতে দেশ গড়ে তুলবে এ কথা উল্লেখ করে তিনি গণতান্ত্রিক, শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দেশকে গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তিনি। তিনি পরপর ৩ বার বলেন আমরা দেশের শান্তি চাই।
মার্টিন লুথারের আই হ্যাভ অ্যা ড্রিমের উক্তি উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, ‘আই হ্যাভ অ্যা প্ল্যান।’ দেশকে গড়ে তুলতে পরিকল্পনা রয়েছে জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতায় তাঁর প্রয়োজন। তাহলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
তারেক রহমান এই সময় মা বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চান।
তারেক রহমানের সম্বর্ধনাকে কেন্দ্র করে গত রাত থেকেই লাখ লাখ মানুষ রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায় জড়ো হন। ৩০০ এক সময় জনসমুদ্রে পরিণত হয়।
এর আগে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে একটি বাসে করে প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে সময় নিয়ে তিনি সভাস্থলে পৌঁছান।
বক্তৃতা শেষ করে তারেক রহমান এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। তবে তাঁকে অনেক ভিড় ঠেলেই গাড়িতে উঠতে হয়। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিলো চোখে পড়ার মতো।
