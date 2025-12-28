The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

আন্তর্জাতিক খবর

মাত্র দুই সেকেন্ডে ৭০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতি তুললো চীনের একটি ট্রেন!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ চীনের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ ডিফেন্স টেকনোলজির গবেষকরা মাত্র দুই সেকেন্ডের মধ্যে একটি ট্রেনের গতি ৭০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় গতিতে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছেন!

পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এই ট্রেনটি মাত্র দুই সেকেন্ডে শূন্য থেকে ৭০০ কিলোমিটার গতিতে পৌঁছায়। এটি এতোটা দ্রুতগতি যে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রেনটি দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যায়।

দেশটির দ্রুততম ম্যাগলেভ ট্রেনের মাধ্যমে এই পরীক্ষাটি করা হয়। প্রায় এক টন ওজনের একটি ট্রেনকে তারা এই অবিশ্বাস্য গতিতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। সেইসঙ্গে এটিকে নিরাপদে থামিয়েও দিয়েছেন তারা।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট বলেছে যে, পরীক্ষার এই গতি একটি নতুন ‘বৈশ্বিক মানদণ্ড’ও স্থাপন করেছে- যা এটিকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের দ্রুততম সুপারকন্ডাক্টিং বৈদ্যুতিক ম্যাগলেভ ট্রেন করে তুলছে।

বৃহস্পতিবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক সিসিটিভি কর্তৃক প্রকাশিত পরীক্ষার ফুটেজে দেখা যায়, ম্যাগলেভ ট্র্যাকজুড়ে একটি চ্যাসিসের মতো একটি গাড়ি জ্বলজ্বল করছে। প্রায় চোখের পলকেই চরম ত্বরণ অর্জন করে এই ট্রেনটি লাইনের শেষে থেমে যায়।

চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লি জি বলেন, ‘অত্যাধুনিক এই সুপারকন্ডাক্টিং ইলেকট্রিক ম্যাগলেভ সিস্টেম সফলভাবে তৈরি হওয়ায় চীনের অতিদ্রুত ম্যাগলেভ পরিবহন নিয়ে গবেষণা আরও দ্রুতই এগিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।’

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

