The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

মাত্র একটি সিনেমা হিট: তারপরও বিলিয়ন ডলারের মালিক তিনি!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ স্ট্যান্ডআপ কমেডি যে কতোটা লাভজনক হতে পারে, তা অনেকেরই কল্পনার বাইরে। তবে একজন কমেডিয়ানের ক্ষেত্রে এই জনপ্রিয়তাই তাকে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে যে, যেখানে তিনি আজ বিশ্বের শীর্ষ ধনী তারকাদের ছাড়িয়ে গেছেন!

মাত্র একটি সিনেমা হিট: তারপরও বিলিয়ন ডলারের মালিক তিনি! 1

মাত্র একটি বক্স অফিস হিট সিনেমা থাকা সত্ত্বেও তিনি টম ক্রুজ, ডোয়াইন জনসন কিংবা শাহরুখ খানের চেয়েও বেশি সম্পদের মালিক হয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী কমেডিয়ান এর মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্বের সবথেকে ধনী কমেডিয়ান

নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় সিটকম ‘সাইনফিল্ড’-এর নির্মাতা এবং প্রধান অভিনেতা জেরি সাইনফিল্ডই বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ধনী কমেডিয়ান ও কমেডির জগতে একমাত্র বিলিয়নিয়ার।

ফোর্বসের এক তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, তার মোট সম্পদের পরিমাণ এক দশমিক এক বিলিয়ন ডলার, যা তাকে হলিউডের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান করে দিয়েছে।

ফোর্বস জানিয়েছে যে, ‘তার সম্পদের মূল উৎসই হলো “সাইনফিল্ড” সিরিজ থেকে আসা আয়, সেইসঙ্গে চলচ্চিত্র ও অন্যান্য প্রকল্পেরও আয় রয়েছে।’

তাহলে কীভাবে বিলিয়নিয়ার হলেন জেরি সাইনফিল্ড

জেরির আয়ের সিংহভাগই এসেছে সিরিজের পুনঃসম্প্রচার হতে। ফোর্বসের মতে, জেরি সাইনফিল্ড এবং সহনির্মাতা ল্যারি ডেভিড এই সিরিজের সিন্ডিকেশন আয়ের প্রায় ১৫ শতাংশই তিনি পান, যারমধ্যে রয়েছে স্থানীয় টিভি চ্যানেল এবং স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে বিক্রি।

এই সিনেমার ক্ষেত্রে জেরি অভিনয় করেছেন মাত্র দু’টি সিনেমা ‘বি মুভি’ এবং ‘আনফ্রোস্টেড’-এ। যারমধ্যে ‘বি মুভি’ ব্যবসাসফল হলেও আরেকটি বাণিজ্যিকভাবেও ব্যর্থ হয়।

‘সাইনফিল্ড’-এর আয়ই তাকে কোটি কোটি ডলার এনে দেয়। ধারণা করা হয় যে, শুধুমাত্র এই সিরিজ থেকেই তিনি ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেন।

এ ছাড়াও তিনি নেটফ্লিক্সের জন্য কমেডি স্পেশাল করেছেন ও জনপ্রিয় শো ‘কমেডিয়ানস ইন কারস গেটিং কফি’–এ উপস্থাপনা করেও সাফল্য পেয়েছেন। এখনও তিনি নিয়মিতভাবে স্ট্যান্ডআপ পারফর্ম করেন।

মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি কাজ থাকা সত্ত্বেও জেরি সাইনফেল্ডের এক দশমিক এক বিলিয়ন ডলারের সম্পদ তাকে বিশ্বের অন্যতম একজন ধনী ‘অভিনেতা’ করে তুলেছে। তার চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন কেবল আরেকজন, মাঝেমধ্যে অভিনয় করা তারকা টেইলার পেরি। সূত্র: ফোর্বস।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

