The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তিতে ২০২৫ সাল: ডিজিটাল বিশ্বের রূপান্তরের বছর

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সাল তথ্য প্রযুক্তি খাতে এক গভীর রূপান্তরের বছর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই বছরে প্রযুক্তি আর শুধু একটি সহায়ক মাধ্যম নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবন, অর্থনীতি, প্রশাসন ও নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তিতে ২০২৫ সাল: ডিজিটাল বিশ্বের রূপান্তরের বছর 1

ডিজিটাল সেবার বিস্তার ও স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার তথ্য প্রযুক্তিকে মানবসভ্যতার মূল চালিকাশক্তিতে রূপ দিয়েছে।

২০২৫ সালে তথ্য প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা গেছে ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নে। উচ্চগতির ইন্টারনেট, ফাইভ-জি ও পরীক্ষামূলক সিক্স-জি প্রযুক্তি বিশ্বজুড়ে ডেটা আদান-প্রদানকে আরও দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য করেছে। এর ফলে রিমোট ওয়ার্ক, অনলাইন শিক্ষা এবং ভার্চুয়াল স্বাস্থ্যসেবা নতুন মাত্রা পেয়েছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাতেও ডিজিটাল সংযোগ বিস্তৃত হওয়ায় তথ্য প্রযুক্তির সুফল সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছাতে শুরু করেছে।

ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ডেটা ব্যবস্থাপনা ২০২৫ সালে তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসা পর্যন্ত ক্লাউডভিত্তিক সেবার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং নিরাপদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও নির্ভুল হয়েছে। একই সঙ্গে বিগ ডেটা বিশ্লেষণ ব্যবহার করে ভোক্তাদের আচরণ বুঝে নতুন সেবা এবং পণ্য উদ্ভাবনের প্রবণতা বেড়েছে।

২০২৫ সালে সাইবার নিরাপত্তা তথ্য প্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ের একটি হয়ে ওঠে। ডিজিটাল লেনদেন ও অনলাইন কার্যক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাইবার হামলার ঝুঁকিও বেড়েছে। এই বাস্তবতায় উন্নত এনক্রিপশন, মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা হয়। সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য সুরক্ষায় কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা ডিজিটাল আস্থার ভিত্তি শক্তিশালী করেছে।

স্বয়ংক্রিয়তা ও সফটওয়্যার উন্নয়ন ২০২৫ সালে নতুন গতিপথে প্রবেশ করে। লো-কোড এবং নো-কোড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছাড়াও মানুষ সহজে অ্যাপ এবং ডিজিটাল সেবা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে। যে কারণে স্টার্টআপ সংস্কৃতি আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং তরুণ উদ্যোক্তারা তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। ডিজিটাল শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ও ইন্টারঅ্যাকটিভ লার্নিং সিস্টেম শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করেছে। শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই আন্তর্জাতিক মানের কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে, যা বৈশ্বিক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

২০২৫ সালে তথ্য প্রযুক্তি সরকারি সেবায়ও বড় পরিবর্তন এনেছে। ই-গভর্ন্যান্স, ডিজিটাল পরিচয় এবং অনলাইন সেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক সেবা দ্রুত এবং স্বচ্ছ হয়েছে। কর প্রদান, ভূমি নিবন্ধন, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি কমাতে এবং সময় সাশ্রয়ে ভূমিকা রেখেছে।

তবে এই অগ্রগতির পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জও সামনে এসেছে। ডিজিটাল বিভাজন, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব এবং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা- এইসব বিষয় ২০২৫ সালে নতুন করে আলোচনায় আসে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রযুক্তির সুফল নিশ্চিত করতে হলে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং নৈতিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তিতে ২০২৫ সাল ছিল সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জের যুগলবন্দি। এই বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে- সঠিক পরিকল্পনা এবং দায়িত্বশীল ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি সমাজকে আরও আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উন্নয়নমুখী করে তুলতে পারে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

