জাতীয়

বেগম খালেদা জিয়া: এক আপোষহীন নেত্রীর প্রস্থান

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে দীর্ঘদিনের উদ্বেগের পর আজ (৩০ ডিসেম্বর) ভোরে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে মারা গেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

বেগম খালেদা জিয়া: এক আপোষহীন নেত্রীর প্রস্থান 1

মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ফেসবুকে দেওয়া বিবৃতিতে বিএনপি জানিয়েছে যে, আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইননা ইলাহি রাজিউন।

দলের নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন, ২৩ নভেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর হতেই তার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল। এই সময় বিভিন্ন স্থানে সমর্থকদের দোয়াসহ নানা কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়।

খালেদা জিয়া জন্ম

বেগম খালেদা জিয়া ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট, দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ইস্কান্দার মজুমদার মূলত ফেনীর মানুষ। পরবর্তীতে তিনি জলপাইগুড়িতে চা ব্যবসা করার পর পূর্ববঙ্গে চলে আসেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর এদেশ হয় পূর্ব পাকিস্তান। এরপরে স্বাধীনতা অর্জন করে নাম হয় বাংলাদেশ। খালেদা দিনাজপুরেই শৈশব কাটান, দিনাজপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন, পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে তিনি ভর্তি হন।

তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় তার ইচ্ছা থেকে নয়, বরং এক অস্থির পরিস্থিতির কারণেই। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে ব্যর্থ সামরিক বিদ্রোহে তার স্বামী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হন। তার মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে অস্থিতিশীল করে তোলে ও প্রতিষ্ঠাতা ছাড়া বিএনপি গভীর সংকটে পড়ে। রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও, বিএনপির শীর্ষ নেতারা মনে করতেন যে, কেবল খালেদা জিয়াই বিভিন্ন পক্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবেন। এর মধ্যেই ১৯৮২ সালে সেনাপ্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল’ জারি করেন। এই অস্থির সময়ে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয়। একজন বেসামরিক চ্যালেঞ্জার হিসেবে অভিভূত হন তিনি।

১৯৮২ সালে তিনি বিএনপির সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালে ভাইস চেয়ারম্যান হন ও ১৯৮৪ সালে চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। তারপর তিনি তিন দফা নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। দীর্ঘমেয়াদে শেখ হাসিনার সঙ্গে সমান্তরালে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন তিনি। তার ব্যক্তিজীবনও ছিল বেদনাময়। বড় ছেলে তারেক রহমান ২০০৮ সালে নির্বাসনে চলে যান। আর ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো ২০১৫ সালে মারা যান। ২০১৮ সালে দুর্নীতির এক মামলায় তিনি কারাবন্দি হন। পরবর্তীতে অসুস্থতা এবং নিঃসঙ্গতা তার জীবনকে গ্রাস করে।

প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী

১৯৮০-এর দশকে খালেদা এবং শেখ হাসিনার দল যৌথভাবে এরশাদবিরোধী আন্দোলন চালান। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি তার নেতৃত্বে নির্বাচন বর্জন করে। যে কারণে তিনি আপসহীন নেত্রী হিসেবে জনমনে জায়গা করে নেন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে তার একের পর এক গৃহবন্দি হওয়ার কারণে তার ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী করে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও জামায়াতের সমর্থনে সরকার গঠন করে ও খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

তিনি তিন মেয়াদে দেশ পরিচালনা করেন। ১৯৯১-১৯৯৬, ১৯৯৬ সালের স্বল্পমেয়াদী সরকার এবং ২০০১-২০০৬ মেয়াদে তার সরকার ক্ষমতায় ছিল।

