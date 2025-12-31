সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় খালেদা জিয়ার জানাজা: পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জিয়ার কবরের পাশে দাফন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আজ (বুধবার) ২টায় বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা হবে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায়। পরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজা আজ (বুধবার) বাদ জোহর বেলা ২টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা এবং মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে সাড়ে ৩টার দিকে তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাজধানীর জিয়া উদ্যানে তার স্বামী শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশেই দাফন করা হবে। এই জানাজা পড়াবেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি আবদুল মালেক। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাবৃন্দ এবং কূটনীতিকরা জানাজায় অংশ নেবেন।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং গতকালই জানিয়েছে, দাফন ও সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিকতায় নিরাপত্তাজনিত কারণে দাফনের সময় সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে আনুষ্ঠানিক দাফন সম্পন্ন হওয়ায় সাধারণ জনগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ রাখা হয়। শুধু আমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্টদের অনুমতি দেওয়া হবে। এছাড়াও নিরাপত্তার স্বার্থে জানাজা এবং দাফনস্থলে কোনো ধরনের ব্যাগ বা ভারী সামগ্রী বহন না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে প্রেস উইং।
সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় এবং রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে মরদেহ আনা হবে দক্ষিণ প্লাজায়; রাস্তার দুই পাশে থাকবে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফন এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রস্তুতি সভা হয়। সভা শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার মরদেহ আজ সকালে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আনা হবে। এই সময় রাস্তার দুই পাশেই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।
তিনি আরও বলেন, জানাজা সংক্রান্ত সকল কিছু পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় করা হবে এবং সম্প্রচার করবে বিটিভি। পুলিশের পক্ষ হতে বলা হয়, নিরাপত্তায় কাজ করবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১০ হাজার সদস্য। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে সেনাবাহিনী থাকবে। প্রেস সচিব আরও বলেন, বিএনপির সঙ্গে সমন্বয় করে জানাজার আয়োজন করা হবে। এই সময় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। সংসদ, বাংলাদেশের দূতাবাস, বিএনপির পার্টি অফিসে শোক বই খোলা হবে।
এদিকে ভোর থেকে প্রচুর মানুষ সংসদ ভবনের সামনে আসতে শুরু করেছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জনতার ঢল নেমেছে সংসদ ভবন এলাকায়।
