কোন খাবারগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সুস্থ জীবনযাপনের জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাসের বিকল্প নেই। আমরা প্রতিদিন যে খাবার গ্রহণ করি, তা সরাসরি আমাদের শরীর, মন ও কর্মক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে।

কোন খাবারগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো 1

পুষ্টিকর এবং সুষম খাবার শরীরকে রোগমুক্ত রাখে, শক্তি জোগায় এবং দীর্ঘমেয়াদে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। তাই কোন খাবারগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো- সেটি জানা অত্যন্ত জরুরি।

প্রথমেই আসে শাকসবজির কথা। সবুজ শাক যেমন পালং শাক, লাল শাক, কলমি শাক- এইসব ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এগুলো শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, রক্তস্বল্পতা কমায় এবং হজম প্রক্রিয়াকে সহজ করে। গাজর, টমেটো, ফুলকপি, ব্রকলির মতো সবজি চোখ, ত্বক ও হৃদযন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।

তারপর গুরুত্বপূর্ণ হলো ফলমূল। আপেল, কমলা, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, আমলকীসহ বিভিন্ন মৌসুমি ফল শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও প্রাকৃতিক শর্করা সরবরাহ করে। ফল নিয়মিত খেলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমে। বিশেষ করে আমলকী ও পেয়ারা ভিটামিন ‘সি’-এর ভালো উৎস, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

শস্যজাত খাবার আমাদের দৈনন্দিন শক্তির প্রধান উৎস। ভাত, রুটি, আটা, ওটস এবং ব্রাউন রাইস শরীরকে প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট দেয়। পরিশোধিত চাল বা ময়দার পরিবর্তে আঁশযুক্ত শস্য গ্রহণ করলে হজম ভালো হয় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার সুস্বাস্থ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাছ, ডিম, দুধ, ডাল এবং মাংস শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণে সাহায্য করে। বিশেষ করে দেশি ছোট মাছ যেমন মলা, পুঁটি বা কৈ- ক্যালসিয়াম ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ, যা হাড় ও হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী।

দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার যেমন দই ও ছানা হাড় মজবুত করে এবং দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। এতে থাকা ক্যালসিয়াম ও প্রোবায়োটিক হজমশক্তি বাড়ায়।

এ ছাড়াও বাদাম ও বীজজাত খাবার- কাজু, বাদাম, তিল, সূর্যমুখী বীজ- স্বাস্থ্যকর চর্বির ভালো উৎস। এগুলো মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আর তাই স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সুস্থ থাকতে হলে একক কোনো খাবারের ওপর নির্ভর না করে বৈচিত্র্যময় এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। পর্যাপ্ত পানি পান, অতিরিক্ত তেল-চিনি এড়িয়ে চলা ও নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণই হতে পারে সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

কোন কোন খাদ্য ডায়েটে রাখলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে

বিমানে যাত্রার মাঝেই আজগুবি আচরণ: পাসপোর্ট খাবার আর টয়লেটে…

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

