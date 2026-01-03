দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ খেজুর এবং কলা- দু’টিই আমাদের পরিচিত ও পুষ্টিকর ফল। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এই দুই ফলই সহজলভ্য এবং শক্তির ভালো উৎস হিসেবে পরিচিত।
তবে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, খেজুর নাকি কলা—কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী? আসলে দুটির পুষ্টিগুণ ভিন্ন, আর উপকারিতাও নির্ভর করে ব্যক্তির শারীরিক চাহিদার ওপর।
খেজুর মূলত একটি প্রাকৃতিক এনার্জি বুস্টার। এতে রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক শর্করা- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও সুক্রোজ- যা দ্রুত শক্তি জোগায়। তাই রোজা ভাঙার সময় বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর খেজুর খাওয়া হয়। খেজুরে আয়রন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রয়েছে। আয়রন রক্তস্বল্পতা দূর করতে সহায়ক, আর পটাশিয়াম হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া খেজুরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিকেল প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।
অপরদিকে কলা হলো সহজপাচ্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টির ফল। এতে রয়েছে ভিটামিন বি৬, ভিটামিন সি, আঁশ এবং পটাশিয়াম। কলা হজমে সহায়ক এবং পেটের সমস্যা, যেমন গ্যাস্ট্রিক বা অম্লতা কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত কলা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য কমে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। কলার আরেকটি বড় সুবিধা হলো- এটি দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি সরবরাহ করে, ফলে খেলাধুলা বা দৈনন্দিন কাজের আগে কলা খেলে শরীর বেশি সময় কর্মক্ষম থাকে।
ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। খেজুরে শর্করার পরিমাণ বেশি হওয়ায় এটি দ্রুত রক্তে শর্করা বাড়াতে পারে, যদিও সীমিত পরিমাণে খেলে উপকার পাওয়া যায়। অপরদিকে কলার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স তুলনামূলক কম হওয়ায় নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে কলা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তুলনামূলক নিরাপদ।
ওজন নিয়ন্ত্রণের দিক থেকেও কলা কিছুটা এগিয়ে। কলায় থাকা আঁশ দ্রুত পেট ভরার অনুভূতি দেয়, যে কারণে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। খেজুর শক্তির ঘন উৎস হওয়ায় অতিরিক্ত খেলে ওজন বাড়ার ঝুঁকি থাকে।
খেজুর এবং কলা- দু’টিই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন মেটায়। দ্রুত শক্তি এবং রক্তস্বল্পতা দূর করতে খেজুর ভালো, আর হজম, দীর্ঘস্থায়ী শক্তি ও ওজন নিয়ন্ত্রণে কলা বেশি কার্যকর। তাই কোনটি বেশি উপকারী-তা নির্ভর করে আপনার শরীরের চাহিদা এবং জীবনযাপনের সার্বিক বিষয়ের ওপর।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org