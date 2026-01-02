The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

জানা অজানা

সুইজারল্যান্ডে আতঙ্কের নিউ ইয়ার ইভ উপলক্ষে আগুন এবং বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৬ সালের নতুন বছরের আগেই সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত স্কি রিসোর্ট শহর ক্রাঁস মণ্টানায় ভয়াবহ একটি আগুন এবং বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, যা শহরটিকে পুড়ে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে।

সুইজারল্যান্ডে আতঙ্কের নিউ ইয়ার ইভ উপলক্ষে আগুন এবং বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনা 1

স্থানীয় পুলিশ জানায়, বিভিন্ন বার ও পাবের মধ্যে বিশেষ করে ‘Le Constellation’ নামে একটি স্থানে আগুনের কারণে অন্তত বহুজন নিহত ও আহত হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটার সময় ওই পাবটিতে ১০০-এরও বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আগুনের প্রভাবে সেখানে তীব্র ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে, ফলে জরুরি সেবাদল ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নিহত ও আহতদের মধ্যে অনেকেই ওই রাতের উদযাপনে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। আক্রান্তদের হাসপাতালে নেওয়া হলেও পরিস্থিতি তীব্র হওয়ায় চিকিৎসা তৎপরতা জোরদার করা হয়।

বিশ্বজুড়ে নতুন বছরের আনন্দ উদযাপনের সময় এই রকম একটি দূর্ঘটনা ঘটায় বড় ধরনের শোক এবং আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সুইস কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে। যদিও এখনই আগুনের মূল কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি, প্রাথমিক তদন্ত চলছে।

এই ধরণের ঘটনা বারবার বিশ্বকে মনে করিয়ে দেয় যে বড় উৎসবের সময়ও নিরাপত্তা ও জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনার কারণ যদি প্রযুক্তিগত বা অবহেলার ফল হয়, তাহলে ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সুইজারল্যান্ডের এই সঙ্কট বিশ্ববাসীর কাছে একটি সতর্কবার্তা- নিরাপত্তা এবং জনসমুদ্রের মাঝেও প্রস্তুতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সূত্র: Al Jazeera

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

নগর সুশাসন এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করছে…

মিরপুরের রূপনগরে আগুনে ১৬ জনের মৃত্যু: আর কতো মৃত্যু দেখবে এ…

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

Loading...
More Stories

নিককি মিনাজের সাংঘাতিক আচরণ: রাজনৈতিক সমর্থনে আকস্মিক ঘোষণা

সিডনি’র বন্ডি বিচে ভয়াবহ টেরর হামলা

বিজ্ঞানীদের বিস্ময়জনক খোঁজ: মহাকাশ থেকে প্রতি ৪৪ মিনিটে…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali