ইউরোজোনে বুলগেরিয়ার যোগদানের মধ্যদিয়ে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক একতাপূর্ণতা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৬ সালের শুরুতেই আরো এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খবর এসেছে- বুলগেরিয়া ইউরোজোনে যোগ দিয়েছে এবং এখন এটি ইউরোপীয় মুদ্রা ইউনিট ইউরো ব্যবহারকারী ২১তম দেশ।
বুলগেরিয়ার এই সিদ্ধান্ত ছিল দীর্ঘসময়ের লক্ষ্য ও অর্থনৈতিক নীতির ফল। দেশটি আগে থেকেই EU সদস্য হলেও ইউরো জোনে যোগদানের জন্য অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, আর্থিক বিধি এবং কাঠামোগত মানদণ্ড পূরণ করতে হয়েছিল -যা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
ইউরোজোনে যোগদানের কারণে বুলগেরিয়ার জন্য নানা অর্থনৈতিক সুবিধা এসেছে। এতে বিনিয়োগ আকর্ষণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ঋণপরিচালনা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে। দেশটি এখন EU-এর অভ্যন্তরীণ বাজারে আরও শক্তিশালী অবস্থান পাবে এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।
তবে এই সিদ্ধান্তের কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিবর্তন দেশটির মুদ্রানীতি EU সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাছাকাছি আনবে—যা দেশীয় নীতি নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা আনতে পারে। একইসাথে, বুলগেরিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধীর গতি ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের প্রয়োজন, দেশটিকে নতুন মডেলে মানিয়ে নিতে হবে।
এই ধরনের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুধু বুলগেরিয়ার জন্য নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি দেশের মুদ্রা ও অর্থনৈতিক সংহতি বৃদ্ধি করলে পরস্পরের মধ্যে বিনিময়, বাণিজ্য ও স্থিতিশীলতা আরও শক্তিশালী হয়।
সুতরাং, বুলগেরিয়ার ইউরোজোনে যোগদানকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে- এটি একটি ছোট রাষ্ট্রের জন্য বড় অর্জন, কিন্তু একইসাথে এটি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কৌশল ও ভবিষ্যত সম্পর্কেও নতুন আলোচনার দরজা খুলেছে। সূত্র: Financial Times
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org