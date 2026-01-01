The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ দেখতে দর্শকদের চাপে নেটফ্লিক্সের সার্ভার ক্র্যাশ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন সিরিজ ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর পঞ্চম এবং শেষ মৌসুমের অন্তিম পর্বটি ঘিরে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের মাঝে যে প্রবল উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, তার চাপে সাময়িকভাবে ভেঙে পড়েছে স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের সার্ভার।

‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ দেখতে দর্শকদের চাপে নেটফ্লিক্সের সার্ভার ক্র্যাশ 1

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বাংলাদেশ সময় সকালে বহুল প্রতীক্ষিত এই গ্র্যান্ড ফিনালে মুক্তি পাওয়ার পরপরই কয়েক লাখ ব্যবহারকারী একসঙ্গে প্ল্যাটফর্মটিতে লগ-ইন করার চেষ্টা করেন। যে কারণে বিপুল ট্রাফিক সামলাতে না পেরে নেটফ্লিক্সের সার্ভারে কারিগরি বিভ্রাট দেখা দেয়। এই সময় অনেক ব্যবহারকারী স্ট্রিমিং সেবাটি ব্যবহারে সমস্যার সম্মুখীন হন। এই মৌসুমে এটি নেটফ্লিক্সের জন্য দ্বিতীয়বার বড় ধরণের প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ব্যবহারকারীদের অভিযোগ অনুযায়ী জানা যায়, ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর শেষ পর্বটি রিলিজ হওয়ার সাথে সাথেই বিভ্রাট শুরু হয় এবং প্রায় এক মিনিটের মতো নেটফ্লিক্সের সাইটটি পুরোপুরি অচল ছিল। যারা সমস্যার মুখে পড়েছিলেন, তাদের স্ক্রিনে নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় শো ‘নেইল্ড ইট!’-এর একটি ছবি ভেসে ওঠে এবং সেখানে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি দুঃখপ্রকাশমূলক বার্তা দেওয়া হয়।

বার্তার লেখা ছিল যে, গ্রাহকের অনুরোধটি সম্পন্ন করতে সমস্যা হচ্ছে এবং তারা সাময়িক এই অসুবিধার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। যদিও কয়েকবার রিফ্রেশ করার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে, তবুও দর্শকদের বিপুল আকাঙ্ক্ষার মুখে নেটফ্লিক্সের মতো প্রতিষ্ঠানের এমন সার্ভার ক্র্যাশ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে।

এর আগেও ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ নিয়ে নেটফ্লিক্স বেশ কয়েকবার প্রযুক্তিগত বিড়ম্বনায় পড়েছে। গত ২৬ নভেম্বর এই মৌসুমের প্রথম চারটি পর্ব মুক্তির সময় প্ল্যাটফর্মটি প্রায় পাঁচ মিনিট অচল ছিল। এ ছাড়া ২০২২ সালে চতুর্থ মৌসুমের শেষ পর্ব এবং গত বছর মাইক টাইসন ও জেক পলের বক্সিং ম্যাচ লাইভস্ট্রিমিংয়ের সময়ও একই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল প্ল্যাটফর্মটি।

তবে বড়দিনে মুক্তি পাওয়া সিজন ফাইভের দ্বিতীয় ধাপের পর্বগুলো নেটফ্লিক্সের ইতিহাসে একদিনে সর্বোচ্চ ভিউয়ারশিপের রেকর্ড গড়েছিল। গত ২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সিরিজটি ৩ কোটি ৪৫ লাখ বার দেখা হয়েছে, যা এর জনপ্রিয়তা ও আবেদনকে আবারও প্রমাণ করেছে।

এদিকে সিরিজের দুই স্রষ্টা ম্যাট ও রস ডাফার জানিয়েছেন যে, এই গ্র্যান্ড ফিনালে কেবল অনলাইনেই নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহেও একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহে এটি দেখার জন্য ইতিমধ্যে ১১ লাখ দর্শক নিবন্ধন করেছেন এবং ৬২০টি প্রেক্ষাগৃহের ৩ হাজার ৫০০টি শোর সবগুলোই এখন হাউসফুল।

ইনস্টাগ্রামে এক আবেগঘন বার্তায় রস ডাফার লেখেন যে, গত ১০ বছরের এই লম্বা ও রোমাঞ্চকর যাত্রা একসঙ্গে শেষ করার জন্য প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনীর চেয়ে সুন্দর উপায় আর হতে পারে না। এই সফল সমাপ্তির মাধ্যমে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ নেটফ্লিক্সের ইতিহাসে ইংরেজি ভাষার সিরিজ হিসেবে নিজের শীর্ষস্থানটি আরও মজবুত করলো।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

Loading...
More Stories

তথ্য প্রযুক্তিতে ২০২৫ সাল: ডিজিটাল বিশ্বের রূপান্তরের বছর

২০২৫ সালের বিজ্ঞান জগৎ: মানবসভ্যতার নতুন এক দিগন্ত

হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে যুক্ত হতে যাচ্ছে নতুন সুবিধা

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali