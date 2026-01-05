The Dhaka Times
জানা অজানা

GPS সিস্টেমের গোপন ঝুঁকি: বিশ্ব অর্থনীতি ও নিরাপত্তায় বড় ধাক্কা আসছে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্বজুড়ে আধুনিক জীবনের প্রায় সবকিছু GPS (Global Positioning System)-এর ওপর নির্ভরশীল: জাহাজ, বিমান, ফোন নেটওয়ার্ক, ব্যাংকিং সময় সমন্বয় ইত্যাদি।

তবে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিশ্লেষণে উঠে এসেছে যে এই সিস্টেমটি অনেক বেশি সহজে বিঘ্নিত ও আক্রান্তযোগ্য, যার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি ও নিরাপত্তা দুটিই বড় ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

GPS মূলত উপগ্রহ থেকে প্রচণ্ড দুর্বল সিগন্যাল পাঠায় এবং তা শুষ্কমাঠে বা মেঘলা আবহাওয়ায়ও ভাঙা-গোঁজা হতে পারে। সামরিক এবং বেসামরিক জোনে GPS-এর ওপর নির্ভরতা এতটাই বেশি যে, এর বিঘ্ন ঘটলে শুধু ন্যাভিগেশন নয়, বিদ্যুৎ গ্রিড, ব্যাংকিং লেনদেন, ফোন নেটওয়ার্কসহ অনেক মৌলিক ভিত্তি কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, GPS-এর এই দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত জ্যামিং ও স্পুফিং (জাল সিগন্যাল ছитьে দেওয়া) ঘটতে পারে, যেমনটি পূর্বেও বিমান নামানোর সময় বা সামরিক সফরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। বিশ্ব ক্ষমতা গুলো এখন BeiDou (চীনের GPS-র বিকল্প) এবং অন্য স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে, মূল সিস্টেমের ওপর নির্ভরতা কমাতে।

এটি শুধু প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়; এর রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক রয়েছে। প্রতিটি দেশের নিরাপত্তা বাহিনী বুঝতে পারছে GPS-এর ওপর আক্রমণ আন্তর্জাতিক সংঘাতের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ইউক্রেন-মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে সামরিক সংঘাতে GPS বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনা দেখা গেছে, যা সামরিক অপারেশনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিসরে এর প্রভাবও অপরিসীম। স্বল্প সময়ের GPS বিঘ্নই ফ্লাইট শেডিউল, শিপমেন্ট ট্র্যাকিং এবং প্রচুর সরবরাহ শৃঙ্খলে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে বৃৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে এর প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এই রিপোর্টটি বিশ্ব মিডিয়ায় বড় করে আলোচিত হয়নি, কিন্তু বর্তমান যুগে GPS-এর গুরুত্বকে মাথায় রেখে এর ঝুঁকি-সম্ভাবনা সম্পর্কে সমস্ত প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষককে জানতে হবে। সূত্র: The Washington Post

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

