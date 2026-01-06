The Dhaka Times
জানা অজানা

২০২৫ ইরানের অর্থনৈতিক শোকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: বিশ্বাসঘাতকতা ও সন্ত্রাসের অন্তর্দৃষ্টি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সালের শেষের দিকে ইরানে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে, কিন্তু বিশ্ব সংবাদে এর বিশাল মাত্রা বেশ কম আলোচিত হয়েছে। দেনার মূল্য হ্রাস, মুদ্রা পতন ও দামের উর্ধ্বগতি গড়ে তোলার ফলে আমজনতা চরম দুর্দশায় পড়ে।

২০২৫ ইরানের অর্থনৈতিক শোকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: বিশ্বাসঘাতকতা ও সন্ত্রাসের অন্তর্দৃষ্টি 1

প্রতিবাদগুলো প্রাথমিকভাবে তেহরানের গ্র্যান্ড বাজার এবং শহরের ব্যস্ত দোকানপাঠে শুরু হয় যেখানে ব্যবসায়ীরা মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও আয় কমার কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরে তা দ্রুত মূল শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে দোকানদাররা পথে নেমে কণ্ঠ উচ্চারণ করছে, “স্বাধীনতা!”- যা ১৯৮৯ সালের তিয়ানআনমেন স্কোয়ারের “ট্যাঙ্ক ম্যান” পরিস্থিতির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এতে শুধু অর্থনৈতিক চাপে ক্ষোভ নয়, রাজনৈতিক অস্থিরতাও সামনে এসেছে। ব্যবসায়ীরা এবং শ্রমিকেরা বর্তমানে সরকারের নীতি ও তহবিল ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করছে, যেখানে কিছু প্রতিবাদকারী রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক স্বাধীনতার দাবি করছে বলে খবর রয়েছে।

protest footage-তে দেখা যায়, বিভিন্ন শহরের লোকেরা Tear Gas-এর মুখে পড়েও নাস্তানাবুদ হয়নি- বিশেষ করে শপিং মলের কাছে টিয়ার গ্যাসের মধ্যেও শান্তিপূর্ণ স্লোগান দেওয়া হয়েছে- যা ইরানীয় সমাজে বিরাট পরিবর্তনের প্রতিকৃতি হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

এই বিক্ষোভ সীমিত প্রচারে থাকলেও বিশ্লেষকরা বলছেন এটি গভীরতর অর্থনৈতিক ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক- পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। সরকার যদি এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান অর্জন করতে না পারে, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। সূত্র: Wikipedia

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

