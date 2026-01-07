The Dhaka Times
আন্তর্জাতিক জলবায়ু ও পরিবেশে অপ্রকাশিত সফলতা: সাধারণ মানুষের চোখে কম পড়া উন্নয়নগুলো

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্ব সংবাদে সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয়গুলো যেমন যুদ্ধ, অর্থনীতি বা রাজনৈতিক টানাপোড়েন হয়ে থাকে, কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানেও চলেছে লক্ষ্যণীয় কম-আলোচিত সাফল্যগুলো- যা ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্যোগে “Global Ocean Treaty”- একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংরক্ষণ চুক্তি, পর্যাপ্ত দেশীয় স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ৭৯টি দেশ ইতিমধ্যেই তা সম্পাদন করেছে। এই চুক্তির লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক পানির বড় অংশকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা, যেখানে এখন পর্যন্ত মাত্র ১% জায়গাই সুরক্ষিত ছিল।

এই ব্যবস্থার কার্যকরী হলে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সমুদ্রজ গোত্র ও মানুষের জীবনযাত্রার ওপর দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে। পরিবেশবিদরা আশা করছেন এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলজ অভয়ারণ্য নেটওয়ার্কের রূপরেখা তৈরি করবে।

একই বছর Cop16 বায়োডাইভারসিটি সম্মেলনে দেশের প্রতিনিধিরা ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর অন্তত $২০০ বিলিয়ন পরিবেশ সংরক্ষণ তহবিলের অঙ্গীকার করেছেন। যদিও এর বাস্তবায়ন দ্রুত হচ্ছে কি না তা সময়ই বলবে, তা একটি বড় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এই উন্নয়নগুলো বিশ্ব সংবাদে বড় করে কেন্দ্রীয় শিরোনামে আসেনি, কিন্তু জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণের পথে এগিয়ে যাওয়া বড় প্রবৃদ্ধির ইঙ্গিত। সূত্র: Positive News

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জলবায়ুতে বিপদের সংকেত: বিশ্বের সবচেয়ে বড় বরফচাঁই ভেঙে গেলো!

বিজ্ঞানীরা প্লুটোতে ভিন্ন ধরনের জলবায়ুর খোঁজ পেলেন

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

