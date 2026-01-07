The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

স্বাস্থ্য কথা

শালগম শরীরের কী কী উপকার করে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শালগম একটি পরিচিত শীতকালীন সবজি, যা পুষ্টিগুণে ভরপুর হলেও অনেক সময় অবহেলিত থেকে যায়। সহজলভ্য ও কম দামের এই সবজিটি শরীরের নানা উপকারে আসে।

শালগম শরীরের কী কী উপকার করে 1

কাঁচা, সিদ্ধ কিংবা তরকারি- বিভিন্নভাবে শালগম খাওয়া যায়। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞান অনুযায়ী, শালগমে থাকা ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীর সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শালগমে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। নিয়মিত শালগম খেলে সর্দি, কাশি ও ঠাণ্ডাজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি কমে। ভিটামিন সি ত্বকের কোলাজেন তৈরিতেও সাহায্য করে, ফলে ত্বক থাকে উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর। শীতকালে যখন সংক্রমণের প্রবণতা বেশি থাকে, তখন শালগম খাদ্যতালিকায় রাখা বিশেষ উপকারী।

এই সবজিতে থাকা খাদ্যআঁশ বা ফাইবার হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। শালগম কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে এবং অন্ত্রের কার্যকারিতা স্বাভাবিক রাখে। যারা হজমের সমস্যা বা পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য শালগম একটি ভালো খাবার। পাশাপাশি ফাইবার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও ভূমিকা রাখে, যা হৃদস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

শালগমে ক্যালোরি কম কিন্তু পুষ্টিগুণ বেশি। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এটি বেশ কার্যকর। কম ক্যালোরিযুক্ত হওয়ায় এটি খেলে পেট ভরা অনুভূতি হয়, অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। ডায়েট অনুসরণকারীদের জন্য শালগম একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর সবজি হিসেবে বিবেচিত।

এই সবজিতে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো খনিজ উপাদান রয়েছে। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ রাখতে সহায়ক। ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম হাড় ও দাঁত মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এসব খনিজ উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শালগমে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহনাশক উপাদান শরীরের কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। এগুলো শরীরের বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে সহায়তা করে বলে ধারণা করা হয়। কিছু গবেষণায় শালগমসহ ক্রুসিফেরাস জাতীয় সবজির ক্যানসার প্রতিরোধী সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

শালগম একটি সহজলভ্য কিন্তু অত্যন্ত উপকারী সবজি। নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে শালগম খাদ্যতালিকায় রাখলে শরীর সুস্থ থাকে, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং নানা শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি কমে। তাই শীতকালে শালগমকে অবহেলা না করে প্রতিদিনের খাবারে অন্তর্ভুক্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

