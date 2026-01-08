উলের পোশাক পরে অ্যালার্জি হলে যা করবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শীতকাল এলেই উলের পোশাকের ব্যবহার বেড়ে যায়। উষ্ণতা ধরে রাখতে উল খুব কার্যকর হলেও অনেকের ক্ষেত্রে উলের পোশাক পরলে ত্বকে অ্যালার্জি দেখা দেয়।
চুলকানি, লালচে ভাব, র্যাশ, জ্বালা কিংবা ফুসকুড়ির মতো সমস্যা উলের অ্যালার্জির সাধারণ লক্ষণ। বিশেষ করে যাদের ত্বক সংবেদনশীল, শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। উলের পোশাক পরে অস্বস্তি হলে দ্রুত কিছু ব্যবস্থা নিলে সহজেই এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।
উলের পোশাক পরার পর অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা দিলে প্রথম কাজ হলো সেই পোশাকটি খুলে ফেলা। উলের সরাসরি সংস্পর্শ ত্বকের জ্বালা বাড়িয়ে দিতে পারে। পোশাক খোলার পর কুসুম গরম বা স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি দিয়ে আক্রান্ত স্থান আলতো করে ধুয়ে নেওয়া উচিত। এতে ত্বকে লেগে থাকা উলের আঁশ বা ধুলাবালি পরিষ্কার হয় এবং চুলকানি কিছুটা কমে।
ত্বক শান্ত রাখতে গোসলের পর হালকা ময়েশ্চারাইজার বা অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো ত্বকের শুষ্কতা কমায় ও জ্বালা প্রশমিত করে। অতিরিক্ত সুগন্ধিযুক্ত লোশন বা কেমিক্যালসমৃদ্ধ প্রসাধনী এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ এগুলো অ্যালার্জির মাত্রা বাড়াতে পারে। চুলকানি বেশি হলে ঠাণ্ডা পানির সেঁকও আরাম দিতে পারে।
উলের পোশাক পরার আগে কিছু সতর্কতা নিলে অ্যালার্জির ঝুঁকি কমানো সম্ভব। নতুন উলের পোশাক ব্যবহারের আগে অবশ্যই ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া উচিত, যাতে ধুলা, রং বা রাসায়নিক উপাদান দূর হয়। সরাসরি ত্বকের ওপর উলের পোশাক না পরে ভেতরে সুতি বা কটনের হালকা কাপড় পরা সবচেয়ে ভালো উপায়। এতে উল ত্বকের সঙ্গে সরাসরি ঘষা খায় না এবং অ্যালার্জির সম্ভাবনাও কমে।
যাদের উলে তীব্র অ্যালার্জি আছে, তাদের জন্য বিকল্প পোশাক ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের। বর্তমানে বাজারে এক্রিলিক, ফ্লিস বা সিনথেটিক ফাইবারের গরম পোশাক পাওয়া যায়, যা অনেকের ত্বকের জন্য তুলনামূলক আরামদায়ক। পোশাক নির্বাচন করার সময় নরম এবং মসৃণ কাপড় বেছে নেওয়া উচিত।
যদি ঘরোয়া ব্যবস্থায় অ্যালার্জি না কমে, ত্বকে ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে বা সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দেয়, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসক প্রয়োজনে অ্যান্টিহিস্টামিন বা উপযুক্ত মলম ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারেন।
উলের পোশাক সবার জন্য সমান উপযোগী নয়। নিজের ত্বকের ধরন বুঝে পোশাক নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করলে শীতকাল আরামদায়ক এবং অ্যালার্জিমুক্তভাবে কাটানো সম্ভব।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org