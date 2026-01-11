সারাক্ষণ লেগে থাকা শিশুর পেটের গোলমাল থেকে ভালো রাখতে করণীয়

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শিশুদের পেটের গোলমাল একটি খুবই সাধারণ কিন্তু উদ্বেগজনক সমস্যা। বিশেষ করে যেসব শিশুর সারাক্ষণ পেট খারাপ, গ্যাস, পেটব্যথা, পাতলা পায়খানা বা কোষ্ঠকাঠিন্য লেগেই থাকে, তাদের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না।
শিশুর সঠিক বৃদ্ধি এবং মানসিক স্বস্তির জন্য সুস্থ হজমব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। তাই নিয়মিত পেটের গোলমাল কেন হয় এবং কীভাবে তা থেকে শিশুকে ভালো রাখা যায়- এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।
# শিশুর খাবারের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বয়স অনুযায়ী সুষম খাবার না পেলে পেটের সমস্যা সহজেই দেখা দেয়। অতিরিক্ত ভাজাপোড়া, বাইরের খাবার, চিপস, চকলেট বা অতিরিক্ত মিষ্টি শিশুর হজমে সমস্যা তৈরি করে। এসব খাবার যতটা সম্ভব কমিয়ে এনে ঘরে তৈরি সহজপাচ্য খাবার দিতে হবে। ভাত, ডাল, সবজি, সেদ্ধ খাবার এবং টাটকা ফল শিশুর পেটের জন্য উপকারী।
# পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরিষ্কার হাত, নোংরা খেলনা বা দূষিত পানি থেকে জীবাণু শিশুর শরীরে প্রবেশ করে পেটের গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে। তাই খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর শিশুর হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি শিশুকে সবসময় বিশুদ্ধ ও ফুটানো ঠান্ডা পানি পান করাতে হবে।
# শিশুর হজমশক্তি ভালো রাখতে প্রোবায়োটিক খাবার সহায়ক হতে পারে। দই, টক দই বা ঘরে তৈরি ফারমেন্টেড খাবার অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বাড়াতে সাহায্য করে। তবে খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রে এসব খাবার দেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।
# শিশুর মানসিক চাপও পেটের গোলমালের একটি বড় কারণ হতে পারে। স্কুলের চাপ, ভয়, উদ্বেগ বা পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে অনেক শিশুর পেটে সমস্যা দেখা দেয়। শিশুর সঙ্গে সময় কাটানো, তার কথা মন দিয়ে শোনা এবং ভয়ের কারণগুলো দূর করার চেষ্টা করলে পেটের সমস্যা অনেকটাই কমে যায়।
# নিয়মিত ঘুম ও শারীরিক নড়াচড়া শিশুর হজমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বা সারাদিন বসে থাকলে হজমব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই বয়স অনুযায়ী ঘুমের সময় নিশ্চিত করতে হবে এবং খেলাধুলায় উৎসাহ দিতে হবে।
যদি শিশুর পেটের গোলমাল দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, বারবার বমি, জ্বর, রক্তমিশ্রিত পায়খানা বা ওজন কমার মতো লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে দেরি না করে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। সময়মতো সঠিক যত্ন এবং সচেতনতা থাকলে সারাক্ষণ লেগে থাকা শিশুর পেটের গোলমাল থেকে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখা সম্ভব।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org