The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

জানা অজানা

রাতারাতি জেগে ওঠা “জীবন্ত শহর”: পরিত্যক্ত জায়গায় হঠাৎ মানুষের বসবাস!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের কয়েকটি দেশে এমন এক আজব ঘটনা ঘটছে, যেখানে বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত শহর বা শিল্পাঞ্চল হঠাৎ করেই মানুষের বসবাসে মুখর হয়ে উঠছে।

রাতারাতি জেগে ওঠা “জীবন্ত শহর”: পরিত্যক্ত জায়গায় হঠাৎ মানুষের বসবাস! 1নমুনা ছবি

এইসব জায়গায় আগে কোনো বিদ্যুৎ, পানি কিংবা নাগরিক সুবিধা ছিল না। অথচ অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে ঘরবাড়ি, দোকান, স্কুল এমনকি ছোট বাজারও গড়ে উঠছে- যা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ, বাড়িভাড়ার ঊর্ধ্বগতি এবং কর্মসংস্থানের নতুন ধরন এই প্রবণতার পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে। অনেক মানুষ শহরের কেন্দ্র ছেড়ে কম খরচে থাকার জন্য পরিত্যক্ত এলাকায় চলে যাচ্ছে। অনেকে নিজেরাই সৌরবিদ্যুৎ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং বিকল্প ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনযাপন শুরু করছে।

সবচেয়ে আজব বিষয় হলো- এই এলাকাগুলোতে কোনো সরকারি পরিকল্পনা ছাড়াই এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়ে যাচ্ছে। মানুষ নিজেরাই নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার সমাধান খুঁজে নিচ্ছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি জানার আগেই হাজারো মানুষ সেখানে বসবাস শুরু করেছে।

সমাজবিজ্ঞানীরা এটিকে বলছেন, “নতুন ধরণের নগরায়ণ”। তবে একই সঙ্গে এটি প্রশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই শহরগুলো আইনগতভাবে স্বীকৃত নয়, তবে বাস্তবে সেগুলো কার্যকর। বিশ্বের নগর ব্যবস্থায় এটি এক অদ্ভুত এবং নজিরবিহীন পরিবর্তন।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

Loading...
More Stories

আন্তর্জাতিক জলবায়ু ও পরিবেশে অপ্রকাশিত সফলতা: সাধারণ মানুষের…

২০২৫ ইরানের অর্থনৈতিক শোকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: বিশ্বাসঘাতকতা…

GPS সিস্টেমের গোপন ঝুঁকি: বিশ্ব অর্থনীতি ও নিরাপত্তায় বড়…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali