The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

জানা অজানা

মানুষ ছাড়াই চলা বাজার: স্বয়ংক্রিয় দোকানের বিস্ময়কর বাস্তবতা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান বিশ্বে আরেকটি আজব ঘটনা হলো এমন এক বাজার বা দোকান, যেখানে কোনো বিক্রেতা নেই, ক্যাশিয়ার নেই, এমনকি নিরাপত্তারক্ষীও নেই। ক্রেতা ঢোকে, পণ্য নেয় এবং বেরিয়ে যায়- সব কিছুই ঘটে প্রযুক্তির মাধ্যমে। সাম্প্রতিক সময়ে এই ধরনের দোকান দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মানুষ ছাড়াই চলা বাজার: স্বয়ংক্রিয় দোকানের বিস্ময়কর বাস্তবতা 1

এই দোকানগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্যামেরা, সেন্সর এবং ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। ক্রেতা দোকানে ঢোকার সময় নিজের পরিচয় যাচাই করে নেয়, এরপর সে যা নেয় তার হিসাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে নেওয়া হয়। চুরি বা ভুলের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

আজব ব্যাপার হলো, এইসব দোকানে মানুষের উপস্থিতি না থাকলেও ক্রেতারা আগের চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। কেউ তাড়া দিচ্ছে না, কাউকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে না। তবে এর বিপরীতে একটি বড় প্রশ্ন উঠেছে—মানুষের চাকরি কোথায় যাবে?

অর্থনীতিবিদদের মতে, এটি কর্মসংস্থানে বড় পরিবর্তন আনবে। একদিকে দক্ষ প্রযুক্তি কর্মীর চাহিদা বাড়বে, অপরদিকে প্রচলিত বিক্রয় পেশা ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে পারে। ফলে এই আজব প্রযুক্তিনির্ভর বাজার ভবিষ্যৎ সমাজের রূপই বদলে দিতে পারে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

Loading...
More Stories

রাতারাতি জেগে ওঠা “জীবন্ত শহর”: পরিত্যক্ত জায়গায় হঠাৎ…

আন্তর্জাতিক জলবায়ু ও পরিবেশে অপ্রকাশিত সফলতা: সাধারণ মানুষের…

২০২৫ ইরানের অর্থনৈতিক শোকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: বিশ্বাসঘাতকতা…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali