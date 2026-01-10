The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

জানা অজানা

প্রকৃতি নিজেই নিচ্ছে প্রতিশোধ? অস্বাভাবিক আচরণে প্রাণীকুল!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান সময়ের আরেকটি বিস্ময়কর ও আজব ঘটনা হলো- বিশ্বজুড়ে প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণ। হঠাৎ করে শহরের মধ্যে বন্য প্রাণীর প্রবেশ, সমুদ্রে মাছের অস্বাভাবিক দলবদ্ধ চলাচল, কিংবা পাখিদের দিকভ্রান্ত উড়ান- এইসব ঘটনা বিজ্ঞানীদেরও ভাবিয়ে তুলছে।

প্রকৃতি নিজেই নিচ্ছে প্রতিশোধ? অস্বাভাবিক আচরণে প্রাণীকুল! 1

সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কিছু অঞ্চলে প্রাণীরা মানুষের কাছাকাছি চলে আসছে, আবার কোথাও তারা হঠাৎ করে এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, জলবায়ু পরিবর্তন, শব্দ দূষণ, চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে প্রাণীরা তাদের স্বাভাবিক আচরণ বদলাচ্ছে।

সবচেয়ে আজব বিষয় হলো- কিছু ক্ষেত্রে প্রাণীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগেই অস্বাভাবিক আচরণ করছে। ভূমিকম্প, ঝড় বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আগে এই আচরণ মানুষের কাছে এক রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক গবেষক মনে করেন, প্রাণীরা প্রকৃতির সংকেত মানুষের আগেই বুঝতে পারে। তাই তাদের এই আচরণ ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবার্তা হতে পারে। মানুষ যদি প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করা বন্ধ না করে, তবে এইসব আজব ঘটনা আরও বাড়তে পারে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

এমন সুন্দর প্রকৃতি বোধহয় আর হতে পারে না

অসম্ভব সুন্দর এক প্রকৃতি

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

প্রকৃতির কোলে অভিনব এক আর্থ হাউসের গল্প!

