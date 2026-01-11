The Dhaka Times
মানুষ ঘুমাচ্ছে, শহর কাজ করছে: নিশাচর নগরীর অদ্ভুত উত্থান!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্বের কিছু বড় শহরে বর্তমানে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দিনের তুলনায় রাতের অর্থনীতি ও কর্মব্যস্ততা দ্রুত বাড়ছে। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লেও শহর যেনো জেগেই থাকে।

মানুষ ঘুমাচ্ছে, শহর কাজ করছে: নিশাচর নগরীর অদ্ভুত উত্থান! 1

এই “নিশাচর নগরী” ধারণা অনেকের কাছে আজব মনে হলেও এটিই এখন বাস্তব। রাতভিত্তিক অফিস, ২৪ ঘণ্টা খোলা সহকর্মীহীন কাজের কেন্দ্র, স্বয়ংক্রিয় পরিবহন এবং রোবট পরিচালিত পরিষেবা—সব মিলিয়ে শহরের রাতগুলো দিনে পরিণত হচ্ছে। আগে যেখানে রাত মানেই ছিল বিশ্রাম, এখন সেখানে কাজ, কেনাকাটা এমনকি প্রশাসনিক কার্যক্রমও চলছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো- অনেক মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে রাতকে কাজের সময় হিসেবে বেছে নিচ্ছে। কারণ রাতে শব্দ কম, ট্রাফিক নেই এবং মনোযোগ বেশি থাকে। প্রযুক্তিনির্ভর পেশাজীবীরা রাতেই কাজ করে দিনের বেলায় ঘুমাচ্ছেন।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের জৈবিক ঘড়ি বদলে যাচ্ছে। তবে এর প্রভাবও কম নয়। অনিদ্রা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও পারিবারিক দূরত্ব বাড়ছে। তবুও এই আজব নিশাচর নগরী থামছে না- বরং ছড়িয়ে পড়ছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

