redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

নিজের ভাষা নিজেই ভুলে যাচ্ছে মানুষ: ডিজিটাল যুগের অদ্ভুত সংকট!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান বিশ্বের একটি বিস্ময়কর ও আজব ঘটনা হলো- মানুষ ধীরে ধীরে নিজের মাতৃভাষার সাধারণ শব্দ ভুলে যাচ্ছে। প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে মানুষ এখন ভাবনার আগেই “সার্চ” করছে।

নিজের ভাষা নিজেই ভুলে যাচ্ছে মানুষ: ডিজিটাল যুগের অদ্ভুত সংকট! 1

অনেক দেশে দেখা যাচ্ছে, মানুষ কথা বলার সময় মাঝপথে থেমে যাচ্ছে- কারণ সঠিক শব্দটি মনে পড়ছে না। অথচ সেই শব্দটি তারা সারাজীবন ব্যবহার করেছে। বিশেষজ্ঞরা একে বলছেন, “ডিজিটাল মেমোরি ডিপেনডেন্সি”।

মোবাইল ফোন, অটো-করেক্ট, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট মানুষের ভাষাগত স্মৃতিকে অলস করে তুলছে। এখন আর শব্দ মনে রাখার প্রয়োজন হচ্ছে না- সবকিছু যন্ত্র মনে রাখছে। এটি ভাষার স্বাভাবিক বিকাশে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সবচেয়ে আজব বিষয় হলো- এই সমস্যা শুধু শিশু বা তরুণদের নয়, বরং শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও বাড়ছে। ভাষাবিদরা আশঙ্কা করছেন, ভবিষ্যতে ভাষা থাকবে, কিন্তু গভীরতা থাকবে না।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

আদি মানুষের পায়ের ছাপ আবিষ্কার হলো কেনিয়ায়

সিনেমার বাইরেও যাকে ‘ভিলেন’ বলে মনে করতেন অনেকেই!

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

