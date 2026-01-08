The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

২০১৯ সালেই ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০১৯ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শাসনামলে রাশিয়া তাকে একটি গোপন বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো, যেখানে ইউক্রেনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার শর্তে ভেনেজুয়েলার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারে রাজি হয়েছিল ক্রেমলিন।

২০১৯ সালেই ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া 1

ট্রাম্পের তৎকালীন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ফিওনা হিলের দেওয়া এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্প্রতি মাদুরোকে মার্কিন বিশেষ বাহিনীর হাতে আটকের ঘটনার পরই আবারও সামনে উঠে এসেছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিল জানিয়েছেন, সেই সময় রুশ কর্মকর্তারা বারবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি রাশিয়াকে ইউরোপে কিংবা ইউক্রেনে তাদের ইচ্ছামতো কাজ করার সুযোগ দেয়, তবে রাশিয়াও পশ্চিম গোলার্ধে কিংবা ভেনেজুয়েলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো পদক্ষেপই মেনে নেবে।

ফিওনা হিল ২০১৯ সালে মার্কিন কংগ্রেসের শুনানিতে বলেছিলেন, রুশরা মূলত ১৯ শতকের ‘মনরো ডকট্রিন’ কিংবা মনরো নীতির আদলে এই বিনিময়ের ধারণাটি প্রচার করে। এই নীতি অনুযায়ী, পশ্চিম গোলার্ধে ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতার বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা দিতে এই নীতিই ব্যবহার করছেন। হিল জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত তৎকালীন রুশ রাষ্ট্রদূত আনাতোলি আন্তোনোভ তাকে বহুবার এই ধরণের ‘ইশারা-ইঙ্গিত এবং গোপন প্রস্তাব’ দিলেও সেই সময় হোয়াইট হাউস তাতে সাড়া দেয়নি এবং ইউক্রেন ও ভেনেজুয়েলাকে দু’টি ভিন্ন ইস্যু হিসেবে গণ্য করেছিল।

৭ বছর পর বর্তমান পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপগুলো রাশিয়ার সেই পুরনো ‘প্রভাববলয়’ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ভেনেজুয়েলার শাসনভার এবং তেল সম্পদ ‘পরিচালনা’ করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে।

ফিওনা হিল আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে এখন ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার আগ্রাসনকে ‘অবৈধ’ বলে নিন্দা জানানো পশ্চিমা মিত্রদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এখন প্রায় একই ধরণের অজুহাতে একটি স্বাধীন দেশের সরকার হটিয়ে দিয়েছে, যা রাশিয়ার ‘জোর যার মুলুক তার’ নীতিকে প্রকারান্তরে বৈধতা দিচ্ছে।

বর্তমানে ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার এই অভিযানকে স্রেফ একটি ‘আইন প্রয়োগকারী অভিযান’ হিসেবে বর্ণনা করলেও আন্তর্জাতিক মহলে এটিকে সামরিক আগ্রাসন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো পরাশক্তিগুলো পুনরায় নিজেদের নির্দিষ্ট ‘প্রভাববলয়’ তৈরি করতে পারে বলেও মনে করছেন ফিওনা হিল। সূত্র: এপি।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা সম্পর্কে চীন: কোনো দেশ ‘বিশ্বের…

ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হলেন ডেলসি রদ্রিগেজ

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

নাখোশ ইউরোপ: যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিরাপত্তা কৌশল নিয়ে খুশি রাশিয়া

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চাপ ট্রাম্পের: সৌদি যুবরাজের ‘না’

আন্তর্জাতিক খবর

ভোট দেয়নি রাশিয়া-চীন: নিরাপত্তা পরিষদে গাজা নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা পাস

আন্তর্জাতিক খবর

জেফরি এপস্টেইনের নতুন ইমেইলে একাধিকবার ট্রাম্পের নাম উঠে এসেছে!

আন্তর্জাতিক খবর

শীঘ্রই তারা আমাদের আবার পছন্দ করবে: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্প বলেছেন, ‘মোদি দেখতে সুন্দর… খুনি’

Loading...
More Stories

বিক্ষোভে উত্তাল ইরান: গত ১০ দিনে নিহত ৩৬

২০০ মার্কিন সেনা মাদুরোকে তুলে নিয়ে আসে

মার্কিন সংস্থার হুঁশিয়ারি: ২০২৬ সালে ভারত এবং পাকিস্তানের…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali