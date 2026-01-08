মুক্তির ১ দিন আগেও সেন্সর-ছাড়পত্র পায়নি: লোকসানের আশঙ্কায় আদালতে নির্মাতারা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মুক্তির ১ দিন আগেও সেন্সর-ছাড়পত্র পায়নি বিজয়ের শেষ সিনেমা ‘জন নায়াগান’! তাই লোকসানের আশঙ্কায় আদালতে নির্মাতারা।
দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার থালাপতি বিজয়ের শেষ সিনেমা ‘জন নায়াগান’ মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে আগামীকাল ৯ জানুয়ারি। অগ্রিম টিকিট বিক্রিতে ব্যাপক সাড়াও মিলেছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিনেমাটির মুক্তি নিয়ে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)–এর জটিলতায় এখনও ছাড়পত্র পায়নি সিনেমাটি।
প্রযোজনা সূত্রে জানা যায়, সিনেমাটি সিবিএফসিতে জমা দেওয়ার পর কিছু দৃশ্য কাটছাঁটের শর্তে সার্টিফিকেট দেওয়ার কথাও ছিল। তবে হঠাৎ করেই সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া স্থগিত করে নতুনভাবে গঠিত একটি কমিটির কাছে সিনেমাটি পুনরায় রিভিউয়ের জন্য পাঠানো হয়। এতে শেষ মুহূর্তে সিনেমাটির মুক্তি নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।
সেন্সর জটিলতা নিয়ে প্রযোজকরা মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেছেন। তাদের অভিযোগ হলো, এক মাসেরও বেশি সময় আগে সিনেমাটি জমা দেওয়া হলেও অযথা বিলম্ব করা হচ্ছে। শুনানিতে বিচারপতি পি টি আশা বিষয়টি বিস্তারিতভাবেই খতিয়ে দেখেন।
সিবিএফসির পক্ষে ওই আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল (এএসজি)। তিনি জানিয়েছেন, চেয়ারম্যানের আইনগত ক্ষমতা রয়েছে যে কোনো পর্যায়ে সিনেমাটি রিভিউয়ের নির্দেশ দেওয়ার, বিশেষ করে যদি প্রক্রিয়াগত ত্রুটি কিংবা অমীমাংসিত আপত্তি থাকে।
তবে বিচারপতি পি টি আশা সিবিএফসি’র সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানতে চান, নতুন করে রিভিউয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেনো নির্মাতাদের জানানো হয়নি। কাটছাঁট সাপেক্ষে ছাড়পত্র দেওয়ার কথা বলার পরই হঠাৎ অবস্থান বদলানোকে তিনি ‘স্বাস্থ্যকর নয়’ বলে মন্তব্য করেন।
প্রযোজনা সংস্থার পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী সতীশ পরাসরন আদালতে জানিয়েছেন, পরীক্ষণ কমিটির ৫ সদস্যের মধ্যে ৪ জনই সিনেমাটির সার্টিফিকেশনের পক্ষেই ছিলেন। একজন সদস্যের আপত্তিতে পুরো প্রক্রিয়া আটকে দেওয়া মোটেও যুক্তিসংগত নয়।
তিনি আরও জানিয়েছেন, মুক্তির তারিখ ঘোষণার পর সিনেমা আটকে যাওয়ায় প্রায় ৫০০ কোটি রুপি আর্থিক ঝুঁকির মুখে পড়ছে প্রযোজনা সংস্থা। তার দাবি, সিবিএফসি সিনেমাটোগ্রাফ রুলস সঠিকভাবে অনুসরণও করেনি।
উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি পি টি আশা রায় সংরক্ষিত রাখেন। আদালত ইঙ্গিত দিয়েছেন, ৯ জানুয়ারি সকালে, অর্থাৎ সিনেমার নির্ধারিত মুক্তির দিনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হতে পারে।
‘জন নায়াগান’ সিনেমাতে থালাপতি বিজয়ের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন- পূজা হেগড়ে, ববি দেওল, মমিতা বাইজু, গৌতম বাসুদেব মেনন, নারাইন, প্রকাশ রাজ, প্রিয়ামণি, সুনীলসহ আরও অনেকেই।
থালাপতি বিজয়ের সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকার প্রেক্ষাপটে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে, রাজনৈতিক কারণেই কি তার শেষ সিনেমাটি মুক্তি পেতে বাধার মুখে পড়ছে? আদালতের রায়ের দিকে এখন তাকিয়ে আছেন দর্শক এবং চলচ্চিত্র অঙ্গন। তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org