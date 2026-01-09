The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

বিনোদন

অপু বিশ্বাসের নতুন সিনেমা ‘দুর্বার’ ঈদে মুক্তি পাচ্ছে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ঢালিউড কুইন খ্যাত অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে বড় পর্দায় ফিরতে যাচ্ছেন থ্রিলার ঘরানার সিনেমা ‘দুর্বার’ নিয়ে। কামরুল হাসান ফুয়াদ পরিচালিত এই সিনেমাটি আগামী ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে জানানো হয়েছে।

অপু বিশ্বাসের নতুন সিনেমা ‘দুর্বার’ ঈদে মুক্তি পাচ্ছে 1

গত ৬ জানুয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সিনেমাটির একটি নতুন পোস্টার প্রকাশের মাধ্যমে নির্মাতা এই ঘোষণা দিয়েছেন। গত ডিসেম্বরে শুরু হওয়া এই সিনেমাটির শুটিং এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। থ্রিলার এবং রহস্যে ঘেরা এই গল্পে অপু বিশ্বাসের বিপরীতে নায়ক হিসেবে দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেতা আবদুন নূর সজলকে।

প্রকাশিত নতুন পোস্টারটিতে অপু বিশ্বাসকে এক রহস্যময় রূপে দেখা গেছে। পোস্টারে দেখা যায় যে, তার চেহারায় রক্ত লেগে রয়েছে এবং মুখে এক ধরনের রহস্যভরা হাসি নিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে নাচের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি।

তার এই লুক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে বেশ কৌতূহলও সৃষ্টি করেছে। চিত্রনাট্যকার আবদুল্লাহ জহির বাবুর লেখনীতে নির্মিত ‘দুর্বার’ সিনেমায় অপু এবং সজল ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন জান্নাতুল নূর এবং সানজু জন।

সিনেমাটির প্রযোজনা এবং নির্মাণ সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বড় উৎসবের আবহে থ্রিলারধর্মী এই কাজ দর্শকদের ভিন্নধর্মী বিনোদনও দেবে। বিশেষ করে দীর্ঘদিন পর অপুর প্রত্যাবর্তন ও সজলের সঙ্গে তার নতুন রসায়ন সিনেমাটির মূল আকর্ষণ হিসেবেও ধরা দিচ্ছে।

এ পর্যন্ত সিনেমাটির নির্মাণ কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলছে ও সামনে রমজানের ঈদের আগেই সব ধরনের কারিগরি কাজ শেষ হবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

মুক্তির ১ দিন আগেও সেন্সর-ছাড়পত্র পায়নি: লোকসানের আশঙ্কায়…

অক্ষয়-রানি প্রথমবারের মতো একসঙ্গে

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিনোদন

ব্যাপক আয় করলো স্ট্রেঞ্জার থিংস!

বিনোদন

কেবিসি সিজন ১৭: শেষ দিন কাঁদলেন অমিতাভ বচ্চন

বিনোদন

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ নিয়ে নানা গুঞ্জন

বিনোদন

জেলে যাওয়ার পূর্বে বেবী নাজনীনকে যা বলেছিলেন খালেদা জিয়া

বিনোদন

মাত্র একটি সিনেমা হিট: তারপরও বিলিয়ন ডলারের মালিক তিনি!

বিনোদন

ঢালিউডের আলোচিত কয়েকটি সিনেমা

Loading...
More Stories

বিজেপি ছেড়ে এবার তূণমূলে যোগ দিলেন অভিনেত্রী পার্নো মিত্র

মিডিয়া ছেড়ে কোরআন খতম দিয়ে বোরখায় আবৃত মডেল সিমরিন লুবাবা

বলিউডের ১২ হাজার কোটির এই বছরের শীর্ষ ১০ সিনেমায় বক্স অফিস…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali